به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پولادی یکشنبه‌شب در جمع مردم خورموج اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که توزیع عادلانه ثروت را در پی خواهد داشت، اشتغال است و در صورت راهیابی به مجلس شورای اسلامی سعی خواهم کرد با ایجاد تعامل گسترده با وزیران و مسئولان رده بالای کشور، زمینه ایجاد اشتغال در بخشهای صنعت، کشاورزی، صید و صیادی و تجارت دریایی را فراهم کنم.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن ادامه داد: مردم همچنان پشتیبان نظام و انقلاب و ولایت هستند و در همه صحنه‌ها به طور گسترده حضور دارند. در روز 12 بهمن نیز مردم با خلق حماسه ای دیگر موجب وحشت دشمنان اسلام، نظام و ولایت و رهبری می‌شوند.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان افزود: مسئولان دلسوز و هوشیار کشور، ولایتمدار و همیشه در صحنه همچون گذشته با حضور خود دشمن را مأیوس و ناکام می‌کنند.

وی خواستار حضور گسترده مردم و مسئولان پای صندوق‌های رای شد و گفت: دشمن بداند و ببیند مردم در 12 اسفند ماه انتخابات پرشوری برگزار کرده و با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی قلب دشمن را هدف قرار می‌دهند.

پولادی میزان مشارکت بالای مردم در انتخابات را موجب عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: حضور همه مردم در این انتخابات لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: هر چند جایگاه نماینده مجلس، جایگاه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون توسط قوه مجریه است، اما نماینده حلقه اتصال میان مردم، مجلس و هیئت دولت است.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان افزود: به انگیزه پاسداری از حریم ولایت و خدمت‌گزاری به مردم وارد صحنه انتخابات شده‌ام و در صورت راهیابی به مجلس، مطالبات و خواسته‌های مردم حوزه انتخابیه‌ام را به صورت مستمر و به طور جد پیگیری می‌کنم.

حمایت طلاب و روحانیون تنگستان از کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان



طلاب و روحانیون شهرستان تنگستان در حمایت از غلامحسین پولادی کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان دشتی و تنگستان بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: مردم دلاورخیز تنگستان، همانطور که مستحضرید ملت ایران در آستانه یک آزمون بزرگ دیگر یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، مجلس که به تعبیر رهبر معظم انقلاب نمایندگانش عصاره ملتند، در آستانه آغاز نهمین دوره خود است.



این بیانیه می‌افزاید: حضور مردم در انتخابات پیش رو علاوه بر تاکید چند باره بر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران تکاپوی دشمن را در رسیدن به اهداف پلید خود ناکام می‌گذارد.



در ادامه این بیانیه آمده است: با اعلام حمایت قاطع از کاندیدای اصولگرای دشتی و تنگستان حاج غلامحسین پولادی تکلیف شرعی خود را با امضاء این بیانیه اعلام بداریم و با معرفی این چهره اصولگرا، ولایتمدار و متعهد به پاسداری از ارزش‌های انقلاب و خون شهداء شاهد مجلسی با نمایندگانی شجاع، ولایتمدار و متعهد به ارزش‌های انقلابی و الهی باشیم.