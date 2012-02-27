آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب هایی که علیه برخی کاندیداهای مجلس نهم صورت می گیرد، اظهار داشت: یکی از اصولی که باید در انتخابات مختلف رعایت شود و مورد تاکید قانون و مقام معظم رهبری است و مراجع عظام تقلید نیز روی آن تاکید دارند، رعایت ادب و اخلاق در انتخابات است.



پرهیز از هر اقدامی که زمینه انتخابات سالم را از بین می برد



وی تصریح کرد: هر نوع بد اخلاقی، بی اخلاقی و تخریب و به طور کل هر اقدامی که عملا زمینه رقابت سالم را از بین ببرد، باید مورد پرهیز خود کاندایداها، طرفداران آنها و یا هر فرد دیگری، باشد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: حقیقت این است که انتخابات ما در چهارچوب یک نظام دینی و اسلامی برگزار می شود و ما آن را برحسب وظیفه و تکلیف انجام می دهیم، لذا باید با رعایت کامل اصول اخلاقی باشد.



تخریب و بازی با آبروی کاندیدای دیگر مخالف شرع و حرام است



وی یادآور شد: همان گونه که در هیچ شرایطی نباید با حرمت، آبرو و حیثیت دیگران بازی کرد، در شرایط انتخابات نیز که همه افکار و نگاه ها به دنبال این هستند که ببینند چه اقداماتی در حین انتخابات انجام می شود، باید پرهیز کرد.



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به این که ما در روایات داریم که حرمت مومن از کعبه بالاتر است، بیان داشت: پس نباید اجازه داد تا آبروی فردی برود و به حیثیتی خدشه وارد شود که اگر این طور شود، این کار هم از نظر دینی، شرعی و قانونی و هم از نگاه همه کسانی که مبانی دینی و اعتقادی را برای مردم بیان می کنند عملی مخالف با شرع و حرام است.



تعدد لیست اصولگرایان مانع رای بالا و قاطع برای حضور در مجلس نهم است

وی در ادامه با اشاره به تعدد لیست های اصولگرایان علی رغم تشکیل جبهه متحد، اظهار داشت: حقیقت این است که این نوع اقدامات و گستردگی لیست های اصول گرایان شاید اقدامی طبیعی تلقی نشود چون اصول گرایان قائل به وحدت در بین خود هستند تا با ایجاد این وحدت، از ایجاد تفرقه و چند دستگی و ارائه چندین لیست جلوگیری کنند.



امام جمعه قم در عین حال با بیان این که اما در شرایط فعلی شاهد افزایش لیست های مختلف تحت عناوین جبهه ها و مجموعه های مختلف هستیم، یادآور شد: این اختلافات و پراکندگی ها مانع رسیدن به این هدف و باعث نگرانی همه اصول گرایان است که با یک رای بالا و قاطع در مجلس نهم حضور پیدا کنند.



وی با اشاره به ابراز نگرانی خود در خصوص تعدد لیست اصول گرایان، اظهار داشت: به نظر می رسد انجام دو کار در روزهای باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات می تواند زمینه رسیدن به این هدف یعنی رای بالا و قاطع اصول گرایان برای حضور در مجلس را فراهم کند.



عضو شورای عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: یکی این که افراد صاحب نفوذ وارد صحنه شوند تا این لیست های متفاوت و متعدد به حداقل برسد.



اصولگرایان به جای رویارویی و ایجاد حس تخریب باید جلوی تفرقه را بگیرند



وی افزود: راه دوم این که اصول گرایان به گونه ای عمل کنند که در رفتارهای انتخاباتی به جای ایجاد حس تخریبی، رویارویی، مبارزات منفی، اختلاف نظرها، رقابت های ناسالم و منحرفات نسبت به یکدیگر، جلوی تفرقه و جدایی را بگیرند و زمینه انتخابات سالم را فراهم کنند.



آیت الله حسینی بوشهری متذکر شد: واقعیت این است که ما دشمنی داریم که اعمال و رفتارهای ما را رصد می‌کند و ما با این کارهای تخریبی و مبارزات منفی، هم بنیه داخلی خود را تضعیف و هم دشمن را در طمع وزری امیدوار می کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که چرا جامعه مدرسین در انتخابات مجلس نهم یک لیست سه نفره ارائه نداد، یادآور شد: جامعه مدرسین تشکیلاتی است که بر اساس آراء و نظرات اعضای جامعه به یک تصمیم می رسد.



جامعه مدرسین بر اساس حد نصاب آراء عمل می کند



نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: جامعه مدرسین بر اساس حد نصاب عمل می کند و بر پایه همین آراء، فرد کاندیدای مورد نظر را اعلام می کند و این بار در مورد دو نفر توانست به این حد نصاب برسد و در مورد نفر سوم نتوانست بنابراین، لیستی دو نفره ارائه کرد.