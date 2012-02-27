مسلمانان بیگانگان را از کشورهایشان بیرون کنند/ سکوت عربستان محکوم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله العظمی ناصر مکارم‌ شیرازی در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با محکومیت شدید اهانت به قرآن کریم از سوی نیروهای اشغالگر در کشور افغانستان تصریح کرد: این فاجعه که روز اول اسفندماه در افغانستان رخ داد و تعدادی از سربازان آمریکایی قرآن را به آتش کشیدند جهان اسلام را تکان داد.



وی افزود: با انتشار این خبر غوغایی در افغانستان ایجاد شد و مردم افغانستان آن را محکوم و به برخی پایگاههای آمریکا حمله شد و آنها مجبور به عذرخواهی شدند که البته فایده ای ندارد.



این مرجع تقلید تصریح کرد: با وجود اینکه برخی کشورهای اسلامی این فاجعه را محکوم کردند ولی در این میان از عربستان سعودی محکومیتی ندیدیم و آمریکایی ها و حتی رئیس جمهور این کشور وقتی دیدند اوضاع خیلی خراب شده عذرخواهی کردند.



عذرخواهی کافی نیست



وی با بیان اینکه عذرخواهی تنها کافی نیست و باید عاملان آن مجازات شوند گفت: اهانت به قرآن از قتل پدر انسان بدتر است و عذرخواهی فایده ندارد.



آیت الله مکارم شیرازی وضع افغانستان را مانند دوران کاپیتولاسیون در زمان شاه دانست و بیان داشت: امروز مردم افغانستان گرفتار این قضیه هستند و سربازان آمریکایی هر جرمی مرتکب شوند نمی‌توان در دادگاههای افغانستان آنها را محکوم کرد اما مردم افغانستان متحد و یکصدا می خواهند بیگانگان از کشورشان خارج شوند.



محکومیت شدید اهانت به قرآن



این مفسر قرآن با محکومیت شدید فاجعه اهانت به قرآن اظهار داشت: ما به شدت اهانت به قرآن کریم را محکوم می کنیم و برخی کشورهای اسلامی مانند عربستان نیز که این حادثه را محکوم نکردند سکوتشان محکوم است.



این مرجع تقلید تأکید کرد: مادامی که بیگانگان در کشورهای اسلامی هستند این وضع ادامه دارد و به مقدسات اهانت خواهد شد.



وی جنایات آمریکا در عراق را در تاریخ بشر بی سابقه دانست و تاکید کرد: مسلمانان باید همت کنند و اشغالگران را از کشورهای خود بیرون کنند

