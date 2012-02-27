حجتالاسلام سیدمهدی موسوینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روندی برای انتخاب مطلوب و مورد پذیرش است که مبتنی بر معرفت و بصیرت بوده و در فضایی سالم و شفاف فرصت انتخاب آگاهانه و دقیق را در اختیار عموم قرار دهد.
وی افزود: همه ما باید بستر برگزاری انتخاباتی سالم و و در شان مردم دشتستان را فراهم ساخته و فرصت انتخاب صحیح را متناسب با خواست و اراده مردم آماده کرده و با چشم دوختن به افقهای متعالی انقلاب اسلامی و درس گرفتن از گذشته و با جدیتی تمام، انتخاباتی سالم، پاک و اسلامی را رقم بزنیم.
کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه دشتستان اشرافیگری و تجملگرایی مدیران و مسئولان را متناقض با مرام اصولگرایی دانست.
موسوینژاد اضافه کرد: کمکاریها سبب شده تا فسادهای مالی سه هزار میلیارد تومانی اتفاق بیافتد که این شیوه با ادعای ولایت مداری منافات دارد.
وی افزود: اگر ایستادگی مقابل نفاق و تزویر و رسوا کردن آن تندروی است، ما تندرو هستیم. این شیوه، شیوه علی و تبعیت از امیر المومنین(ع) است. در مقابل ظلم کوتاه نخواهیم آمد و شیوه و مبنای ما بر اساس منطق و مبانی اعتقادی است.
کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه دشتستان درباره شیوههای نامتعارف و غیراخلاقی جلب آرا مانند خرید رای نیز گفت: خرید و فروش رای بدترین توهین به انسانیت است. اگر برای رضای خدا تلاش کنیم چه رای بیاوریم و چه رای نیاوریم پیروزیم.
وی ادامه داد: وظیفه مجلس و نمایندگان قانونگذاری و نظارت است. جامعیت قوانین وضع شده با دید کارشناسی و تخصصی به موضوعات گوناگون، میتواند راه حل مناسبی برای بسیاری از معضلات جامعه باشد.
موسوینژاد افزود: عرصه سیاست، فرهنگ و بحثهای طلبگی از هم مجزا نیستند، تنها اقتضای زمان، تفاوت در بروز آن را موجب می شود. سیاست ما عین دیانت ماست و تار و پود سیاست و فرهنگ را دیانت تشکیل داده است.
وی اضافه کرد: حضور من در عرصه انتخابات هم بر همین اساس و تکلیفگرایانه است. حرکت سیاسـی ما با مشـی و الـگوی علوی و سیاسـت اسلامی است.
موسوینژاد تصریح کرد: اگر نماینده مردم دشتستان بتواند از همه ظرفیتهای نمایندگی خود استفاده کند، مسلما شاهد گامهای بزرگی در توسعه این شهرستان و احقاق حقوق مردم نجیب این شهرستان همپای پیشرفت کشور اسلامیمان خواهیم بود.
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