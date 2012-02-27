افزایش شور و نشاط انتخاباتی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مردم استان خراسان شمالی همچون مردم سایر نقاط ایران اسلامی، با بصیرت و هوشیاری سرگرم بررسی سوابق نامزدهای نهمین دوره انتخاب مجلس شورای اسلامی برای انتخاب نامزد اصلح هستند تا با این انتخاب شایسته، کرسی های مجلس را به دست کسانی بسپارند که مدرس وار، مصالح نظام و جامعه اسلامی را سرلوحه کار خود قراردهند.

بدون تردید، مردم با نگاهی عمیق و با شناختی کارشناسانه، 12 اسفندماه جاری اصلح ترین ها را انتخاب و راهی بهارستان خواهند کرد تا با صیانت و حفاظت از دستاوردهای انقلاب، آرمانهای امام(ره) و شهدا و با ادای تکلیف، آرامش و اطمینان سیاسی کشور را برای 4 سال آینده تضمین کنند.

12 اسفند، دیگر بار تجلی گاه حضور و حماسه خواهد بود، حماسه ای بزرگ و به یاد ماندنی در تاریخ 34 ساله انقلاب اسلامی. این سخنی است که در خلال گفتگوهای صمیمانه خبرنگار مهربا مردم فهیم و ولایت مدار بجنورد مرکز استان خراسان شمالی مطرح شده است.

حسین حصاری یکی از بازاریان بجنوردی می گوید: حضور در انتخابات نشانگر احترام افراد به حقوق اجتماعی است.

وی ادامه می دهد: در جامعه ای که نمایندگان و سایر مسئولان ارشد نظام مستقیم یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شود لازم است هر کس به تنها فرصت رای خود برای هر انتخابات احترام گذارد.

وی در مورد مشخصات نماینده اصلح گفت: از نظر من مهمترین مشخصه یک نماینده شایسته، دردشناسی و آشنا بودن وی به مشکلات مردم منطقه است.

وی اظهار داشت: کسبه و فروشندگان بازاری دوشادوش سایر اقشار جامعه روز 12 اسفند ضمن حضور در پای صندوق های رای، نماینده ای توانمند و مطلع از اوضاع اقتصادی مردم را انتخاب و راهی خانه ملت خواهند کرد.

یک استاد دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: معیارهای امام (ره) و رهبری بهترین معیار انتخاب اصلح است.

حسینعلی بهرامزاده می گوید: مردم برای یافتن بهترین ها در بین نامزدها، نکته سنج و ریز بین هستند و سوابق گذشته و رفتارهای فعلی نامزدها را ملاک عمل در انتخاب خود قرارمی دهند.

وی افزود: توانمندی، شجاعت و ولایت مداری از ملاکهای مهمی است که مردم با اولویت به آن خواهند پرداخت و افرادی را به مجلس خواهند فرستاد که بتوانند در زمینه اشتغال جوانان، رفع مشکلات اقتصادی مردم و تدوین قوانین مناسب برای رفاه و آسایش عمومی جامعه تلاش کنند.

مجتبی عبدی دانشجوی ترم سوم دانشگاه بجنورد است، او در مورد انتخابات پیش رو می گوید: دانشجویان قشر فرهیخته و فرهنگی جامعه هستند، آنها علاوه بر حضور آگاهانه با انتخاب نماینده اصلح، به تبیین ویژگی های نماینده اصلح پرداخته و سایر اقشار جامعه را برای انتخابی درست راهنمایی می کنند.

وی ادامه داد: به نظر اغلب دانشجویان نماینده اصلح کسی است که اشتغال جوانان را به عنوان اولویت برتر جامعه باور داشته باشد و در راستای رفع این معضل گام بردارد.

مهدی کاملی جودوکار استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه ورزشی استان در روز 12 اسفند زودتر از سایر اقشار جامعه به پای صندوق های رای می روند.

وی گفت: کاندیدای اصلح کسی است که بیشتر از سخنرانی و فریادهای بی عمل، وارد حیطه فعالیت و خدمت شده و به مردم وعده های غیر واقعی ندهد.

این ورزشکار خراسان شمالی افزود: مجلس محل قانون گذاری است و نباید با طرح مسائل عمرانی و ساخت وساز حوزه انتخابیه، به عنوان ابزاری برای کسب رای استفاده شود.

خانم خانه داری که در حال خرید بود، در مورد انتخاب نماینده مورد نظرش به خبرنگار ما گفت: در این دوره از انتخابات، افرادی مومن، متدین و دارای توانمندی مدیریت، وارد گردونه انتخابات شده اند و در کنار آنان افرادی نیز با اهداف خاص برای کسب قدرت و یا ثروت، پا به میدان انتخابات گذاشته اند که ضروری است مردم با شناخت مناسب جریان های فکری و برنامه های آنها، افرادی ولایتمدار، دیندار، انقلابی و دارای پیشینه روشن اسلامی را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنند.

او می گوید: مردم در 12 اسفندماه ، با حضور حداکثری خود و در پیروی از راه امام(ره ) و تبعیت از رهبری حماسه دیگری را خلق خواهند کرد و به جهانیان نشان خواهند داد که تحریم ها و تهدیدات آنها تاثیری بر راه ملت ایران ندارد.

