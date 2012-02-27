ایران :

ایران از وضعیت قیمت خودروهای داخلی و خارجی گزارش می دهد؛ بازار سیاه خودرو در کمین خریداران

با تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور به وزیر علوم: حکم انتصاب رئیس جدید دانشگاه آزاد ابلاغ شد

آرایش جدید انتخاباتی گروه ها و جبهه‌ها

تفاهم:

رئیس جمهور در دیدار با وزیر دفاع لبنان: رژیم صهیونیستی موجودی پلید و ضد بشری است

در ساعت 11 دیروز؛ ماهواره نوید از آسمان ایران عبور کرد

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: 50 میلیارد دلار وام ارزان قیمت برای مسکن مهر



تهران امروز:

سوری ها پای صندوق انتخابات آمدند؛ نشانه های رای موافق به اصلاحات اسد

گرانی و احتکار به بازار خودرو رسید

زمزمه توقف فروش نفت به یونان

5 تخلف دولت در لایحه بودجه 91

جام جم :

فصلی تازه در دانشگاه آزاد

مردم از تجلی حضور در انتخابات می گویند؛ آینده ایران را پای صندوق های رای می سازیم

سن اعزام به سربازی افزایش یافت

جوان:

"جوان" گزارش می دهد؛ فضای مجازی انباشته از تبلیغات انتخاباتی

قانون اساسی اصلاح شده به رای مردم گذاشته شد؛ رفراندوم اسد زیر آتش تروریست ها

از سوی وزیر علوم؛ حکم ریاست دانشجو بر دانشگاه آزاد ابلاغ شد



حمایت:

خبرهای خوش برای مشمولان؛ معافیت های جدید از راه رسید

حضور مردم در همه پرسی اصلاح قانون اساسی با فریاد حمایت از اسد؛ سوری ها، غرب را مات کردند

بررسی ابعاد حقوقی طرح توانمندسازی و کارآفرینی زنان؛ زنان کارآفرین، چشم به راه وعده های دولت



خراسان:

در چهارمین روز تبلیغات انتخاباتی انجام شد؛ نشست ها و مصاحبه های صریح نامزدهای انتخابات مجلس

سردار کمالی با تشریح 24 نوع معافیت جدید سربازی خبر داد: 19 سالگی سن جدید اعزام به خدمت سربازی

ایران به فناوری تولید نسل جدید رادیوداروها دست یافت



دنیای اقتصاد:

رمزگشایی از وعده ارزی دولت

همه پرسی در سوریه

بازار سکه در مسیر نزول



شرق:

علی مطهری و محمود نبویان در آستانه انتخابات مجلس، عملکردها را نقد کردند؛ مناظره داغ

نسخه وزیر بهداشت به مسئولان خدمات درمانی کشور: دچار تحریم های بزرگ هستیم باید کمربندها را ببندیم

باهنر در گفت و گو با "شرق": مجلس نتوانست دولت را سر خط بیاورد



فرهیختگان:

برگزاری رفراندوم قانون اساسی در سوریه

رکورد چهارساله قیمت نفت شکسته شد

احتمال دستمزد 400 هزار تومانی در سال جدید



قدس:

گزارش قدس از سوداگران دنباله دار بازار؛ جیب هایی که برای خریدهای نوروزی دوخته شده اند

سن اعزام به خدمت افزایش یافت

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد: اتصال 1000 مگاوات برق هسته ای به شبکه سراسری



کیهان:

پس از قطع صادرات نفت به فرانسه و انگلیس؛ ایران نفت نداد، نفتکش های اروپایی خالی برگشتند

وزیر رفاه و کار: نیمی از مطالبات بازنشستگان کشوری تا پایان سال پرداخت می شود

جزئیات قانون جدید معافیت سربازی در کیهان امروز



گسترش:

مهمترین راه تعالی بنگاهها؛ آرمان مشترک، ایران در بازی فکری غرب و تحریم کنندگان پیروز است

نفتکش های یونانی دست خالی بازگشتند

بنزین فعلا گران نمی شود

ملت ما:

4 سناریوی هدفمندی یارانه ها در فاز دوم

شورانتخاباتی خبر از حضور حداکثری مردم می دهد

الهام امین زاده در گفت و گو با "ملت ما": سوریه به سمت اصلاحات حرکت می کند

وطن امروز:

تاکنون 17 لیست در تهران برای انتخابات مجلس نهم اعلام حضور کرده اند؛ همه فهرست های پایتخت

با وجود کارشکنی های غرب رخ داد؛ حضور گسترده سوری ها در همه پرسی قانون اساسی

یک منبع آگاه خبر داد: احضار سرکردگان 2 گروهک تروریستی به وزارت خارجه انگلیس



هفت صبح:

پرداخت وام قرض الحسنه در بانک ها ممنوع شد

سن خدمت: 19 سال

یک جایزه معتبر دیگر برای اصغر فرهادی و شرکا

همشهری:

دست بانک ها برای استفاده از سپرده های قرض الحسنه بسته شد؛ دریافت وام ارزان قیمت آسان می شود

حضور گسترده مردم سوریه در همه پرسی قانون اساسی جدید

ساخت شهرک سینمایی به شهرداری تهران سپرده شد