27 هزار واحد مسکونی طی پنج سال در زنجان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید مسکن تا سال 84 در استان را چهار هزار و 772 واحد عنوان کرد و افزود: سالانه به طور میانگین 4 هزار و 772 واحد مسکن تولید شده است.

وی ادامه داد: در بحث مسکن در قالب گروهی 10 هزار و 24 واحد مسکن مهر عقد قرارداد شده است لذا در این راستا سه سایت در قالب گروهی بوده و دو سایت مهرآرا و ثمین در زنجان و سایت مسکن مهر در قیدار است.

مدیرکل راه و شهرسازی گفت: در قالب خودمالکین چهار هزار و 307 واحد مسکن مهر به بانک مسکن مهر معرفی شده است.

باباپور گفت: در سال 89، سه هزار و 527 واحد و در سال 90 هم 10 هزار و 214 واحد مسکن مهر واگذار شده است و در آینده هم پنج هزار واحد مسکن مهر افتتاح خواهد شد لذا در مجموع 19 هزار و 741 واحد افتتاح شده و خواهد شد.

وی افزود: استان زنجان اولین استانی است که جشن مسکن را برگزار می کند و الگو و پیشتاز در واگذاری مسکن است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: دولت مسکن دار کردن مردم را اولویت کاری قرار داده است لذا با خانه دار شدن مردم بسیاری از مشکلات مردم حل می شود و مسکن مهمترین دغدغه مردم است.