مدیران منصوب خراسان شمالی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحراگرد عصر یکشنبه و در آخرین جلسه شورای اداری استان، سید ابراهیم حسینی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، علی فخرانی مدیرکل مسکن و شهرسازی ،حسین‌پور به عنوان مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محمدرضا کفاشی به عنوان مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، سعید سبحانی مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌ها، هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی، محمد آروین مدیرکل دفتر فنی، برات جمالی مدیرکل بودجه و کیوان دژهوت را به عنوان شهردار بجنورد معرفی کرد.

وی همچنین با تاکید بر این که هیچ یک از دستگاه های اجرایی استان از ماه جاری حق ندارند نیرویی به عنوان شرکتی داشته باشند، دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا هرچه سریعتر لیست نیروهای شرکتی خود را به معاونت منابع انسانی استانداری ارسال کنند.

صحراگرد تصریح کرد: ذی حسابان از اسفندماه جاری حق پرداخت حقوق نیروهایی تحت عنوان نیروهای شرکتی را ندارند.

وی با تاکید بر تبدیل وضعیت قرارداد آن دسته از نیروهای شرکتی که کارهای خدماتی نظیر آشپزی را انجام می دهند با عقد قرارداد از سوی دستگاه اجرایی، اظهارداشت: قرارداد سایر افرادی که فاقد پست هستند اما کارهایی به آنها واگذار شده است باید به قرارداد کار معین تبدیل شود.

وی داشتن حداقل یک سال سابقه بیمه برای این نیروها را الزامی دانست و افزود: قراردادهای نیروهای طرحی و شن و ماسه ای نیز مشروط به داشتن حداقل 3 سال سابقه بیمه، باید به قراردادهای کارگری و معین تبدیل شود.

علیرضا صحراگرد در مورد خودروهای دولتی پلاک قرمز تصریح کرد: این خودروها حتما باید دارای مشخصات دستگاه اجرایی دربغل‌نویسی خودرو باشد.

معاون منابع انسانی استانداری خراسان شمالی بر داشتن برگ ماموریت خودروهای دولتی در خارج از ساعت اداری تاکید کرد و افزود: مراجع انتظامی در صورت نداشتن برگ ماموریت این خودروها را توقیف خواند کرد.