طوفان شن روی ریلها می تازد/ عدم خسارت جانی در حادثه قطار زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، طوفان شن این روزها در شرق استان کرمان به خبر اول رسانه ها تبدیل شده است و نکته قابل تامل اینکه بر خلاف گرد و غبار در غرب کشور این طوفانها کانون محلی دارند و با وزش تند باد در شرق کرمان به خصوص فهرج و ریگان طوفان شن ایجاد می شود و بر روند عادی زندگی مردم تاثیر می گذارد.

طوفان شن درحالی روز گذشته فهرج و ریگان را در نوردیده بود که امروز نیز ادامه یافت و جاده ترانزیتی ریگان – چابهار و فهرج – زاهدان را برای مدتی مسدود کرد و هم اکنون نیز رفت و آمد در این مسیرها به کندی انجام می شود.

اما خبری که بار دیگر طوفانهای شن و کانونهای شن خیز شرق کرمان را بر سر زبان انداخت خبر خارج شدن قطار تهران زاهدان از ریل بود که در این خصوص بارها کارشناسان هشدار داده بودند.

خط آهن در این مسیر که طی سالهای اخیر به بهره برداری رسیده است از کانون های بالقوه طوفان شن در منطقه شورگز و زاهدان می گذرد و چاره اندیشی در راستای حل این مشکل از روزهای ابتدایی راه اندازی قطار بارها گوشزد شده بود.

حادثه شب گذشته قطار زاهدان - تهران نیز که منجر به خروج قطار به دلیل شن گرفتگی شدید خط ریل و طوفان شدید شن شده بود به همین دلیل روی داد و 170 مسافر قطاری را که از تهران به سمت زاهدان حرکت کرده بود در منطقه شور گز در مرز استان سیستان و بلوچستان و کرمان زمین گیر کرد.

این حادثه که در دقایق ابتدایی شب گذشته روی داد در نهایت ساعت 8 شب به فرماندار فهرج گزارش شد و مسافران با شش دستگاه اتوبوس که ساعت یک به محل حادثه رسیده بودند به زاهدان منتقل شدند.

به گفته فرماندار فهرج هیچ کس در این حادثه دچار مشکل نشده است و تنها یک زن با مشکلات تنفسی مواجه شد که بلافاصله مورد رسیدگی پزشکی قرار گرفت.

حسین زین الصالحین در گفتگو با مهر اظهارداشت: شب گذشته شاهد طوفان شدید شن در فهرج بودیم که خساراتی را بجای گذاشت و این طوفان هم اکنون نیز ادامه دارد.

170 مسافر قطار با اتوبوس به مقصد رسیدند

وی ادامه داد: خروج قطار از خط آهن نیز به همین دلیل روی داد که این امر ساعت 8 شب به وسیله معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان به فرمانداری فهرج گزارش شد و بلافاصله جلسه ستاد بحران تشکیل شد و مقرر شد مسافران این قطار که 170 نفر و اکثرا دانشجو بودند با اتوبوس به زاهدان منتقل شوند.

وی گفت: در نهایت اتوبوسها ساعت 12 در طوفان شن به محل حادثه رسیدند و بلافاصله مسافران به زاهدان منتقل شدند و تنها مشکل مسافران استرسی بود که به دلیل حادثه ایجاد شده بود.

زین الصالحین ادامه داد: به دلیل شرایط خاص منطقه قبل از حضور اتوبوسها و در ساعات ابتدایی یگانهای نیروی انتظامی و سپاه در منطقه مستقر شده بودند و اکیپها درمانی هم حضور داشتند.

فرماندار فهرج افزود: راه اندازی قطار زاهدان - کرمان که از خدمات دولت است باید با اقدامت دیگری تکمیل شود که می توان به نهال کاری اطراف ریلها و تثبیت شنهای روان اشاره کرد.

وی احداث تونل در مناطقی که در اوج بروز طوفانهای شن قرار دارند را نیز از دیگر راهکارها اعلام کرد که در حال مطالعه است.

زین الصالحین با تشکر از اعضای ستاد بحران فهرج افزود: این اولین حادثه خارج شدن قطار از ریل در شهرستان فهرج بود و هر چند قبلا نیز به دلیل طوفان شن تاخیرهایی در رفت و آمد قطار وجود داشته است اما به وسیله مجموعه راه آهن این مشکلات رفع شده بود.

مهار طوفانهای شن در شرق کرمان به یک نگاه جدی نیاز دارد

در این خصوص یک کارشناس منابع طبیعی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: طوفان شن در شرق کرمان یک تهدید جدی است که باید با نگاهی جدی تر از سوی مسئولان دنبال شود.

علی شاهی افزود: منابع طبیعی با تمام توان در این زمینه وارد شده است اما تثبیت شنها نیاز به اعتبارات بیشتر دارد.

وی ادامه داد: از سال 61 طرح تثبیت شن از راههای مالچ پاشی و نهال کاری در این منطقه شروع شد که چند سالی است که به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است.



شاهی ادامه داد: در برخی قسمتهای این منطقه شاهد هجوم شنها به ریلها نیز هستیم که این امر مختص ریلهای نیست بلکه باغها، روستاها و قنوات و جاده ها را نیز در بر می گیرد و باید فکر اساسی در این خصوص اندیشیده و اجرا شود.



وی از اجرای طرح تله رسوب گیر در کانونهای بیابانزا در استان کرمان خبر داد که به خصوص در راستای جلوگیری از ورود شن به مناطق مسکونی جوابگو بوده است.

69 کیلیومتر راه آهن کرمان - زاهدان در معرض شن گرفتگی شدید قرار دارد



رئیس بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان کرمان نیز چندی قبل در گفتگو با مهر خواستار افزایش اعتبارات تثبت شنهای روان در کرمان شده بود.



سید حسین موسوی در این گفتگو اختصاص بخشی از اعتبارات حوادث کرمان را برای تثبیت شنهای روان ضروری دانست و اظهارداشت: برای حل این مشکل انتظار می رود دولت بخشی از اعتبارات حوادث را برای عملیات تثبیت شن اختصاص دهد تا بتوان مشکلات روستاییان این منطقه را حل کرد.



وی اظهار داشت: منطقه عمومی نرماشیر، جاده زاهدان، دارزین، وکیل آباد، شورآباد فهرج، دارستان و شورگز از کانونهای بحرانی طوفان شن و فرسایش بادی در شرق استان کرمان هستند.

وی گفت: در بیشتر شهرستان های استان کرمان هجوم شنهای روان به مناطق مسکونی و روستاها خسارت زیادی را به همراه داشته است.

موسوی ادامه داد: در مناطق ذکر شده در شرق استان کرمان، در مجموع 226 کیلومتر راه، 69 کیلومتر راه آهن مسیر بم - زاهدان و 37 هزار و 983 هکتار از مناطق مسکونی در معرض خسارات ناشی از طوفان و هجوم شنهای روان قرار دارند.

این مسئول تاکید کرد: برای حل این مشکل انتظار می رود دولت بخشی از اعتبارات حوادث را برای عملیات تثبیت شن اختصاص دهد تا مشکلات روستاییان این منطقه را بتوان حل کرد.

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گزارش: سید مهدی موسوی