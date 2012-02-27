فضای حوزه علمیه خوزستان انتخاباتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماری از طلاب و روحانیان استان خوزستان در آستانه فرارسیدن انتخابات مجلس نهم و در راستای حضور حداکثری مردم و داشتن مجلسی انقلابی با برگزاری نشستهای سیاسی در حوزه های علمیه سراسر استان آماده تبلیغ و بصیرت افزایی در میان مردم نسبت به انتخاب کاندیداهای ارزشی شدند.

پاسخگویی به پرسشهای طلاب، اطلاع یافتن از آخرین اخبار تشکلها و احزاب سیاسی کشور، بررسی وضعیت جامعه امروزی و تحلیل و نقد خواص سیاسی کشور از جمله مباحث مطرح شده در این نشستهای سیاسی به شمار می رود.



این نشستها از سوی پایگاه های بسیج مستقر در حوزه های علمیه با استفاده از اساتید برجسته کشوری و استانی و همچنین ائمه جمعه شهرستانها برگزار شده و تا پیش از 12 اسفند این نشستها ادامه خواهد داشت.



حوزه علمیه رسول اکرم(ص) شهرستان هفتگل، حوزه علمیه مهدیه(عج) شهرستان امیدیه، حوزه علمیه جزائریه شهرستان شوشتر، حوزه علمیه امامزاده ابراهیم شهرستان بهبهان و همچنین حوزه های علمیه اهواز از جمله مکانی هستند که در آنها نشستهای سیاسی برگزار شده است.