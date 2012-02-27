اوساسونا با گلزنی نکونام پیروز شد/ بردهای خارج از خانه رئال مادرید و بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، اوساسونا که در ورزشگاه خانگی خود و در حضور نزدیک به 18 هزار تماشاگر میزبان گرانادا بود در پایان موفق شد با نتیجه 2 بر یک میهمان خود را از پیش رو بردارد.

ابتدا جواد نکونام، هافبک ایرانی اوساسونا در دقیقه 26 روی ارسال "سخودو" و یک ضربه سر از فاصله نزدیک دروازه گرانادا را باز کرد. تنها سه دقیقه بعد "دژان لکیچ"، مهاجم صرب اوساسونا اختلاف را به دوگل رساند و یاران نکونام را به یک پیروزی خانگی نزدیک کرد. "میکل ریکو"، هافبک گرانادا در دقیقه 31 اختلاف را به حداقل رساند اما در نهایت اوساسونا با همین نتیجه به پیروزی رسید.

در دیگر دیدارهای مهم شب گذشته رئال مادرید با تک گل "کریس رونالدو" موفق شد رایووایه‌کانو را شکست دهد و بارسلونا نیز با گل‌های "لیونل مسی" و "دنی آلوز" در مقابل تک گل "رادامل فالکائو" آتلتیکومادرید را در خانه‌اش شکست داد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* ویارئال 2 - آتلتیک بیلبائو 2

گل‌ها: مارکوس سنا (11) و نیلمار (68) برای ویارئال و فرناندو یورنته (62) و مارکل سوسائتا (66) برای آتلتیک بیلبائو

* رایووایه‌کانو صفر - رئال مادرید یک

گل: کریس رونالدو (54)

اخراج: میگل پرز کوئستا (89 - رایووایه‌کانو)

* اوساسونا 2 - گرانادا یک

گل‌ها: جواد نکونام (26) و دژان لکیچ (29) برای اوساسونا و میکل ریکو (31) برای گرانادا

* رئال سوسیداد یک - رئال مایورکا صفر

گل: ایمانول اگیرتسکه (25)

* والنسیا یک - سویا 2

گل‌ها: آلبرتو کاستا (25) برای والنسیا و گری مدل (36) و خسوس ناواس (70) برای سویا

* آتلتیکومادرید یک - بارسلونا 2

گل‌ها: رادامل فالکائو (49) برای آتلتیکومادرید و دانیل آلوز (36) و لیونل مسی (81) برای بارسلونا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 64 امتیاز

2- بارسلونا 54 امتیاز

3- والنسیا 40 امتیاز

4- لوانته 35 امتیاز

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18- راسینگ سانتاندر 24 امتیاز

19- اسپورتینگ گیخون 21 امتیاز

20- رئال زاراگوزا 15 امتیاز