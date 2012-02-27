ارز صادرکنندگان را به واردکنندگان بدهید/ نفت 126 دلاری ارزان است

مسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر در مورد اقتصاد ایران در سال 91 گفت: اگر کشور بخواهد اصولی حرکت کرده و نگران نباشد که سال دیگر چه اتفاقی رخ می‌دهد، سیاستگذاران و مسئولان باید عوامل موثر بر کلان اقتصاد کشور را به خوبی طراحی و مدیریت کند؛ در این صورت نگرانی وجود ندارد و در میان مدت می‌توان به شاخص‌های بهتری در کلان اقتصاد دست یافت.

وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم، افزود: وقتی هر سال تورم تکرار می‌شود، دلیلی ندارد بگوییم تورم را تک رقمی خواهیم کرد، بلکه اگر شرایط اقتصادی را به گونه‌ای طراحی کنیم که تورم یک رقمی شده و رشد اقتصادی در عمل صورت گیرد، آنگاه بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی بلندمدت آماده می‌شود و با رونق کسب و کار، تورم نیز تک رقمی خواهد شد.

نوسانات ارزی اخیر در بازار

وی با اشاره به نوسانات ارزی اخیر در بازار تصریح کرد: دلیل اینکه نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه و ارز می‌رود، این است که مردم احساس می‌کنند باید پول خود را در جایی هزینه کنند که بیشترین سود را داشته باشد، در حالی که اگر شرایط اقتصاد و کسب و کار فراهم باشد، این نگرانی مردم برطرف خواهد شد، آنگاه دیگر دولت لازم نیست دغدغه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری را داشته باشد.

میرکاظمی با انتقاد نسبت به مصارف بودجه‌های سنواتی، گفت: در بودجه مشاهده می‌شود که از منابع مالی یک بخش کم و به بخش دیگر اضافه می‌شود، در حالی که نباید وقتی کشور با کسری بودجه مواجه است، به سمت برداشت از درآمدهای نفتی پیش رود، این اشتباه است بلکه باید به سمتی رویم که بتوان کشور را با درآمدهایی به جز نفت اداره کرد.

وی اظهار داشت: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بحث اصلی این بود که اگر قیمت هر بشکه نفت، 80 دلار است، یارانه کشور که بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان است، ساماندهی شود، این در حالی است که کشوری که برای اداره خود مشکل دارد، نباید 100 هزار میلیارد تومان یارانه بدهد، بنابراین بخشی از این یارانه باید حذف شود تا هم اتلاف انرژی کمتر شده و هم فشاری به منابع نفتی و ارزی کشور وارد نشود که سبب بالارفتن تورم شود.

ارز صادرکنندگان را به واردکنندگان بدهید

میرکاظمی ادامه داد: در گذشته اگر نسبت صادرات به واردات 20 درصد بود، امروز به بالای 50 درصد رسیده است و باید تلاش کنیم که به بالای 100 برسد و ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین شود، اما این کار نیاز به برنامه‌ریزی و مراقب دارد.

وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: باید صادرات محور همه بخش‌های اقتصادی باشد، به این معنا که اگر امروز بانکها می‌خواهند سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام دهند، باید حتما یک محور کار آنها صادرات باشد، به این معنا که حتی اگر صندوق توسعه ملی هم قرار است که منابعی به پروژه‌‎ها اختصاص دهد، باید صادرات را محور قرار دهد.

وی اظهار داشت: قرار نیست در کشور ظرفیت خالی ایجاد کنیم، ضمن اینکه هم اکنون بسیاری از مراکز تولیدی کشور با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند در حالی که یک واحد باید سه شیفت تولید کند؛ بنابراین باید برای اصلاح این امور کاری کرد.

به گفته میرکاظمی، نگاه به مسائل اقتصاد کلان کشور باید جامع باشد و از بخشی‌نگری به شدت پرهیز شود، مردم نیز وقتی مشاهده کنند که اصلاحاتی در حال انجام است، همیاری و همکاری لازم را انجام می‌دهند؛ چراکه مردم همواره از مسئولان جلوتر هستند و این از حسن بصیرتی است که مردم دارند.

اروپا در تحریم نفتی ایران فریب خورد

وزیر سابق نفت در مورد تحریم نفتی ایران از سوی اروپا نیز گفت: تنها 18 درصد از صادرات نفت ایران به اروپا است اما به نظر می‌رسد که اروپا در انتخاب این مسیر، اشتباه کرد و البته تصور می‌رود که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها پشت این موضوع هستند و صحنه گردانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این تصمیم نشان داد که اروپایی‌ها عاقلانه تصمیم نگرفتند و تحریم نفتی ایران به ضرر آنها شده است، چراکه اولا امنیت انرژی خود را به خطر انداختند، ثانیا این فرصت را به آمریکا داده‌اند که به دنبال تک قطبی شدن باشد و مدیریت انرژی جهان را به دست گیرد.

میرکاظمی به تحولات صورت گرفته در منطقه اشاره و تصریح کرد: نفوذ امریکا در کشورهای منطقه به دلیل تسلط به منابع نفت و گاز است، ضمن اینکه این رفتار را در شمال افریقا و آمریکای لاتین نیز دنبال می‌کند.

وی اظهار داشت: به تدریج که جلو می‌رویم، عمر میدان‌های نفتی در جهان افزایش می‌یابد و در فاصله سال‌های 2020 تا 2025 به زمانی خواهیم رسید که اوج تقاضا برای انرژی است. از آن به بعد، اروپایی ها نگران تامین انرژی هستند، چراکه عرضه از تقاضا عقب می‌افتد، در حالی که هم اکنون اگر مقداری از عرضه نفت در بازار کم شود، عربستان فورا اعلام آمادگی می‌کند که تولید را افزایش دهد، چراکه تقاضا با عرضه در یک سطح قرار دارد.

میرکاظمی گفت: زمانی به نقطه‌ای خواهیم رسید که بیش از این نمی‌توان نفت ارزان به دست آورد؛ نگرانی اروپایی‌ها هم از این زمان است. در آن نقطه، هر کشور دارای انرژی، مدیریت بر انرژی را نیز به دست خواهد داشت و سیاستگذاری خواهد کرد.

وی معتقد است که در این نقطه اگر تهدیدی برای اروپا باشد، حتما از جانب امریکا و صهیونیست‌ها است؛ به این معنا که آنها می‌توانند با تسلط بر جهان به کشورهای تولیدکننده نفت این دستور را بدهند که به اروپا نفت نفروشند، در حالی که ایران جزء کشورهای مستقلی است که اگر قراردادی ببندد، به آن متعهد است و تحت تاثیر سیاست آمریکا قرارداد خود را لغو نمی‌کند.

اروپا در زمین آمریکا بازی کرد

وزیر سابق نفت گفت: کشورهای منطقه که با یک اشاره امریکا، عرضه نفت را برای یک کشور بالا و پایین می‌برند، چطور نمی‌توانند با یک اشاره آمریکا، نفت اروپا را قطع کنند؛ بنابراین متاسفانه اروپا در زمین آمریکا بازی کرد.

وی اظهار داشت: همانطور که مشاهد شد، زمانی که ایران برای دو کشور محدودیت ارایه نفت اعمال کرد، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. بنابراین اعتقاد من بر این است که در این شرایط، ایران باید محکم بایستد و اگر قرار باشد که شش ماه دیگر اروپا بخواهد صادرات نفت ایران را متوقف کند، ایران پیش دستی کند.

میرکاظمی گفت: با تصمیمات ایران برای تحریم صادرات نفت به اروپا که در مورد دو کشور انجام شد، حداقل 20 درصد قیمت نفت بالا رفت، در حالی که تنها 18 درصد از صادرات نفت ایران کم خواهد شد، بنابراین در منابع درآمدی فرقی برای ایران نکرده است.

وی اظهار داشت: ایران 33 سال است که در برابر زورگویی‌ها و برای حفظ ارزشها و استقلال و جهش دانش مقاومت کرده است، بنابراین نمی‌تواند با زیاده‌خواهی اروپا کوتاه آید، چراکه حتی اگر هیچ مشتری‌ای برای نفت ایران پیدا نشود، کشور باز هم ادامه مسیر می‌دهد.

قیمت امروز نفت، قیمت خوبی نیست

به گفته میرکاظمی، قیمتی که امروز برای نفت در بازار مشاهد می‌شود، قیمت خوبی نیست. البته درست است که نسبت به گذشته نفت به 126 دلار رسیده است، ولی نسبت به سایر کالاها و افزایش آنها در سالهای اخیر، قدرت خرید ایران با منابع نفتی کمتر شده است.

وی به بررسی سال گذشته اوپک در مورد قدرت خرید ایران با دلارهای نفتی اشاره و تصریح کرد: سال گذشته در بررسی اوپک، قدرت خرید ایران 11.2 دلار مطرح شده بود، در حالی که در دهه 1970 یک اونس طلا 35 دلار بود و قیمت نفت بین 25 تا 50 دلار نوسان داشت، اما امروز قیمت یک اونس طلا به 1700 دلار رسیده و قیمت نفت 126 دلار شده است که قدرت خرید ما به نسبت، افزایش نیافته است.

میرکاظمی گفت: این امر نشان می‌دهد که کشورهای غربی بر روی انرژی، مدیریت می‌کنند و در حالی که همین کشورها، بالاترین مالیاتها را از منابع هیدروکربوری می‌گیرند، در واقع قیمت نفت ما برای مصرف‌کنندگان آنها بسیار بالاتر تمام می‌شود که این اختلاف به جیب دولتها می‌رود.

وی اظهار داشت: میزان مالیاتی که کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس ژاپن، ایتالیا، آلمان و فرانسه از نفت دریافت می‌کند، معادل صادرات 12 کشور عضو اوپک است. بنابراین باید میزان تولید در میدانهای مشترک را افزایش دهیم و از سوی دیگر، چگونگی مصرف ارز نفتی را مدیریت کنیم.