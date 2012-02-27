به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تکواندو نوجوانان دختر و پسر کشورمان که آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان می شوند به همراه تیم های منتخب استان البرز در رقابتهای بین المللی آلمان شرکت می کنند.

سایت رسمی این دوره از مسابقات از رقابت بیش از 1120 تکواندوکار در تورنمنت هامبورگ خبر دادند که طی روزهای 13 و 14 اسفندماه در تالار وزشی این شهر برگزار می شود.

کاروان اعزامی ایران در این مسابقات را 90 نفر از تکواندوکاران، مربیان، داوران و مسئولان تشکیل می شود که 29 نفر از آنها را اعضای تیم ملی تشکیل می دهند. محمدرضا زوار سرمربی تیم ملی نوجوانان در نظر دارد بعد از حضور 19 نفر از شاگردان خود در این تورنمنت اسامی نفرات اصلی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان را معرفی کند.

نهمین دوره رقابت‌های تکواندی قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 16 تا 20 فروردین‌ماه 1391 به میزبانی مصر و ششمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا در همین رده سنی نیز 6 تا 8 اردیبهشت‌ماه 1391 در ویتنام برگزار می‌شود.