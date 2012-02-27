آیت‌الله مصطفی محقق داماد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که چرا در سال‌های اخیر کمتر نامی از ایرانشناسان داخلی در میان برندگان جایزه تاریخی و ادبی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی دیده می‌شود؟ گفت: در متن وقفنامه این جایزه آمده که باید یک سال به یک ایرانشناس ایرانی و سال بعد به یک ایرانشناس خارجی اهدا شود.

وی تاکید کرد: تاکنون نیز بر همین رویه عمل شده و تخلفی از مفاد وقفنامه صورت نگرفته است.

رئیس شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی افزود: سال گذشته هم بعد از اینکه آقای برت فراگنر ایرانشناس اتریشی به عنوان برنده هجدهمین دوره جایزه معرفی شد و برای جبران تاخیر تقریباً یک ساله در اهدای آن، چند ماه بعد آقای احمد منزوی هم به عنوان برنده دوره بعد (نوزدهم) معرفی شد اما به دلیل مشکل جسمی ایشان، جایزه در موقوفه به وی اهدا نشد.

آیت‌الله مصطفی محقق داماد رئیس شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

آیت‌الله محقق داماد اضافه کرد: این جایزه موجب تحرک پژوهشگران حوزه ایرانشناسی شده است و خوشبختانه تا به حال هم توانسته رابطه خوبی بین ایرانشناسان به وجود آورد.

وی با ابراز تاسف از فقدان ایرج افشار، از انتخاب ترکیب جدید هیئت گزینش برگزیدگان جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که کسانی را انتخاب کنیم که صاحبنظر در زمینه ایرانشناسی باشند و بر مسائل مرتبط با این حوزه اشراف کامل داشته باشند.

رئیس شورای تولیت بنیاد موقوفات افشار افزود: این تغییرات بعد از عید نوروز و در فروردین ماه سال آینده انجام خواهد شد.

آیت‌الله محقق داماد همچنین از انتخاب فرد برگزیده بیست و یکمین دوره جایزه تاریخی و ادبی این بنیاد - که قطعاً ایرانی خواهد بود - در اوایل پاییز سال آینده خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی برخی چهره‌های مطرح حوزه فرهنگ برای اهدای اموالشان به بنیاد موقوفات دکتر افشار، گفت: البته ما فعلاً آمادگی پذیرش این اموال را نداریم و امیدواریم با توسعه کادرمان در آینده، زمینه این کار را هم میسر کنیم.