جشنواره استانی نماز در شوشتر برگزار می شود

حجت الاسلام علی فدیعمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره با توجه به ارسال فراخوان به سراسر استان و اطلاع رسانی دقیق و پیگیریهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر با استقبال خوبی روبرو شده و آثار رسیده به ویژه در بخش شعر و داستان و ... گواه این مطلب است.

وی افزود: جشنواره نماز در بخشهای شعر و داستان، طراحی و نقاشی، خوشنویسی، سرود و تواشیح، نمایشنامه نویسی، فیلم و عکس، مقاله و وبلاگ نویسی با محوریت نماز 20 اسفندماه در تالار فرهنگ شهرستان برگزار خواهد شد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر گفت: در آئین اختتامیه این رویداد فرهنگی ادبی از برگزیدگان هر بخش و هر مقطع سنی با اهدا تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل شایسته ای به عمل می آید.



وی مهلت ارسال اثر را 13 اسفند ماه دانست و عنوان کرد: با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار از پنج اسفندماه به 13 همین ماه، مهلت یاد شده به جهت داوری و بررسی آثار تمدید نخواهد شد.



حجت الاسلام فدیعمی تصریح کرد: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را با موضوع نماز تا پایان روز شنبه 13اسفندماه سال جاری به دبیرخانه این جشنواره واقع در کمیته سوخت - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر ارسال کنند و یا با شماره تلفن 06126226314تماس بگیرند.

