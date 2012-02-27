تجهیز و تقویت نیروی دریایی سپاه با توجه به دکترین جدید نظامی آمریکا حالت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سخنانی در اولین کنگره سراسری پزشکی دریایی در بندرعباس با اشاره به دکترین جدید نظامی آمریکا، گفت: تجهیز و تقویت توانمندی ساختار رزمی ما با احتساب دکترین جدید نظامی آمریکا حالت می‌گیرد.

فدوی با اشاره به دکترین جدید نظامی آمریکا که در آن از جمهوری اسلامی ایران و چین به عنوان دشمنان بزرگ خود یاد کرده،‌ گفت: در محاسبات رزمی و دفاعی خود قطعا دکترین جدید آمریکا که جنگهای دریایی و سایبری را مبنا قرار داده، مورد توجه جدی قرار خواهیم داد.

وی افزود: اگر تا دیروز برخی دشمنان از اعلام شفاف، صریح و مستقیم دشمنی خود خودداری می‌کردند،‌ امروز دشمنی خود را آشکارا بیان و به طور شفاف آن را ابراز می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به برگزاری اولین کنگره سراسری پزشکی دریایی به میزبانی فرماندهی بهداری نیروی دریایی سپاه در بندرعباس،‌ گفت: شرایط منطقه‌ای ایجاب می‌کند تا به همان نسبت که نیرو و ادوات رزمی خود را در بهترین شرایط آمادگی نگه می‌داریم،‌ بهداری رزمی،‌ اورژانس و بیمارستان های خود را نیز به حالت آماده باش کامل درآوریم.

وی افزود: در آینده‌ای نزدیک انبوه ادوات و شناورهای امداد و نجات را بر پایه امکانات و قابلیتهای جدید وارد سازمان بهداری رزمی خود خواهیم کرد.

فدوی در ادامه اظهار داشت: از آنجا که موضوع امداد و نجات فقط مربوط به زمان جنگ نیست و یک موضوع شبانه روزی است، علاوه بر چندین درمانگاه،‌ دو بیمارستان بزرگ یکی در شرق و دیگری در غرب تنگه هرمز دائر کرده‌ایم که در حال حاضر به عموم هموطنان خدمات رسانی می‌کند.

وی عنوان کرد: مرکز پژوهشهای طب دریا برای شناسایی و ارائه راهکار برای موضوعات متنوع و گوناگون امدادی،‌ بهداشتی و درمانی به طور کامل شکل خواهد گرفت.

دریادار فدوی با بیان این که مسیر تعامل مراکز پژوهشی و تحقیقاتی با مجموعه‌های دفاعی و نظامی بیش از پیش هموار شده،‌ گفت: برای عملیاتی کردن نتایج تحقیقات در موضوع بهداشت و درمان و تحول در موضوع ادوات، ‌‌تغذیه،‌ پوشش و لباس نیروهای مستقر در مناطق جغرافیایی حوزه خلیج فارس برنامه‌های خوبی در حال پیگیری است.

وی افزود: ارتباط در موضوع امداد و نجات دریایی، بسیار مهم و زمان رسیدگی به جان انسانها در دریا بسیار تعیین کننده است و با توسعه زیرساختها باید زمان رسیدگی به مصدومان حوادث دریایی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

فدوی با تأکید بر این که وعده‌های الهی حق است و شرط تحقق وعده‌هایش را عمل ما قرار داده، گفت: اگر در مسیر رضایت و خشنودی خدا حرکت کنیم خدای متعال همه علل و عوامل را به امداد خواهد فرستاد.