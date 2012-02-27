ترغیب مردم به حضور سرلوحه فعالیتهای داوطلبان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر شمس یکشنبه شب در نشست خبری خود با اشاره به حساسیت انتخابات فعلی مجلس و نگاه همه جهان به مشارکت مردمی در آن تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز در خطبه های نماز جمعه تاکید کردند حضور حداکثری در این انتخابات اهمیت فراوانی برای کشور دارد.



وی در خصوص مشکلات فعلی استان خوزستان و کلانشهر اهواز نیز تصریح کرد: عدم برنامه ریزی صحیح و نبود نظارت، حلقه مفقوده ای است که در بخشهای مختلف قابل مشاهده و دلیل مشکلات موجود در اهواز است.

شمس یکی از اهداف ورود خود به عرصه انتخابات را وجود مسائل و مشکلات فراوان در شهر اهواز عنوان کرد و گفت: عمده مشکلات مردم اهواز به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین است زیرا قوانین به دلایل مختلف آن طور که مد نظر قانونگذار است عملیاتی نمی شوند.

وی مهمترین برنامه خود را جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: متاسفانه افراد زیادی برای سرمایه گذاری وارد کشور می شوند که موانع اداری آنها را از ادامه راه منصرف می کند درحالیکه برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیاز به بستر سازی است که بهترین راه را قوه مقننه می تواند فراهم کند.

شمس همچنین به عدم همکاری بانکها در راستای توسعه اقتصادی خوزستان اشاره کرد و گفت: در حالیکه بانکهای استان موظف هستند سرمایه های جذب شده خود را در استان هزینه کنند اما در عمل این اتفاق صورت نمی پذیرد و کمترین سرمایه دراستان هزینه می شود.



وی در بخش دیگر سخنان خود مشارکت مردم را در راه رسیدن به مطالبات خود ضروری دانست و افزود: در این راستا ایجاد کارگروه تخصصی به منظور شناسایی مشکلات مردم و ارائه راهکار ضروری است.



داوطلب نمایندگی مجلس نهم از اهواز همچنین استفاده از نیروی بومی و تربیت نیروی انسانی را ضروری دانست و اظهارکرد: سطح زندگی مردم خوزستان پائین است و باید تلاش کنیم با دفاع از مطالبات وخواسته های مردمی، شاخصهای زندگی خوزستانیها را ارتقا دهیم.



شمس تصریح کرد: اگر در استان خوزستان مصوبات سفر مقام معظم رهبری و سفرهای هیئت دولت پیگیری و اجرایی شود بخش زیادی از معضلات اشتغال استان را حل خواهد کرد.