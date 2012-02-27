انفجار در فرودگاه جلال آباد افغانستان 15 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مقامات افغانی اعلام کردند که صبح امروز دوشنبه در پی وقوع یک انفجار انتحاری در گیت فرودگاه جلال آباد در شرق این کشور دستکم 9 نفر کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در یک پست الکترونیکی ضمن پذیرش مسئولیت حمله صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که طالبان با این انفجار انتقام خود را از نظامیان آمریکایی که چند روز گذشته در پایگاه بگرام به کتاب مقدس قرآن اهانت کردند، گرفتند.

گفته می شود که شش غیرنظامی، دو مامور فرودگاه و یک سرباز در پی این انفجار کشته شدند و به چهار اتومبیل در گیت فرودگاه آسیب شدید وارد شد.

گفتنی است اقدام اهانت آمیز نظامیان آمریکایی در افغانستان آتش خشم مردم این کشور علیه نظامیان اشغالگر را به راه انداخته که با وجود عذرخواهی فرماندهی ناتو و رئیس جمهوری آمریکا همچنان شعله ور است و در چند روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی بودیم.

