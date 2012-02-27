نماینده شهرستان ورامین باید مدافع ارزشهای شهدای 15 خرداد 42 باشد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی مهمترین جلوه مردم سالاری دینی است.

وی بیان داشت: در واقع مردم با حضور در این عرصه مهم، علاوه بر حمایت از نظام جمهوری اسلامی در تعیین سرنوشت خود نیز مشارکت می کنند.

این مسئول ادامه داد: انتخابات در طول دوره های مختلف نظام پشتوانه محکمی برای حفظ قدرت کشور بوده و توانسته توطئه های دشمنان را خنثی کند.

وی عنوان کرد: با توجه به حساسیتهای موجود از سوی دشمنان نسبت به ایران اسلامی، حضور حداکثری در پای صندوقهای اخذ رأی یک وظیفه محسوب می شود.

حضور حداکثری مردم نشان دهنده صلابت و عظمت انقلابی آنان است

محمودی افزود: این حضورعظمت و صلابت انقلابی مردم ایران را در برابر تمام تهدیدها و تخریبهای دشمنان به نمایش خواهد گذاشت.

وی گفت: هر ایرانی مسلمان که دغدغه کشور ایران را می داند باید با حضور در پای صندوقهای رأی غیرت دینی و ملی خود را به تمام جهان ثابت کند.

نامزدها خود را از راههای تبلیغی مناسب در معرض افکار عمومی قرار دهند

امام جمعه موقت ورامین افزود: نامزدهای انتخاباتی باید در این ایام فقط به تبلیغ توانمندیها و قابلیتهای واقعی خود بپردازند و از راههای تبلیغی مناسب خود را در معرض افکارعمومی قرار دهند.

وی تأکید کرد: در شأن کسی که می خواهد در جایگاه قانونگذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرد نیست که به تخریب و تهدید رقیب انتخاباتی خود بپردازد و باعث اختلاف در بین مردم شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین ادامه داد: مجلس جایگاه قانونگذاری است و به تعبیر امام راحل در رأس همه امور بوده و کسانی را برای نامزدی نمایندگی بر می گزیند که صلاحیت کامل را دارا هستند.

مردم برای انتخاب اصلح با اهل خبره و تشخیص مشورت کنند

وی اظهار داشت: مردم نیز بدون هیچگونه وابستگی جناحی و سیاسی و توجه به وعده های آنچنانی، عملکردها و سوابق نامزدها را در نظر بگیرند و چنانچه برای انتخاب اصلح، اطلاعات لازم را ندارند با اهل خبره و تشخیص مشورت کنند.

محمودی افزود: اداره تبلیغات اسلامی در راستای تبلیغات درست آنچه در توان داشته است برای اطلاع رسانی از طریق تریبون نماز جمعه، فراخوان توسط جامعه روحانی و به منظور متوجه ساختن ذهن مردم برای مهم بودن حضور حداکثری، انجام می دهد.

وی یادآورشد: با توجه به اینکه بیشتر صندوقهای اخذ رأی در مساجد مستقر می شوند، ائمه جماعات، روحانیون مساجد نیز نقش مؤثر و مهمی در تبلیغات و در راستای حضور با شکوه اقشار مردم دارند.