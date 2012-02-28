بهترین نتیجه حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در این دوره خواهد بود

محمد زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های تیم فوتبال پرسپولیس پیش از بازی با ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما درستاد بازیهای لیگ قهرمانان آسیا که در باشگاه پرسپولیس تشکیل داده ایم تعامل خوبی با کادر فنی تیم و بویژه دنیزلی داریم.

وی درخصوص برنامه های این ستاد برای بازی با تیم الهلال افزود: تصمیم گرفته شد که ما 11 اسفند عازم قطر شویم و به مدت 4 روز نیز در آنجا اردویی برگزار کنیم و 15 اسفند نیز از قطر به عربستان پرواز کنیم. دراردوی قطر بازیکنان ملی پوش ما نیز اضافه می شوند و شاید یک بازی تدارکاتی نیز در آنجا انجام دهیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شرایط فعلی این تیم اظهار داشت: دنیزلی تشخیص داد که برای هماهنگی بیشتر بازیکنان یک بازی تدارکاتی را با تیم پیکان انجام دهیم. در حال حاضر همه بازیکنان پرسپولیس با انگیزه بالا همه تلاش خود را می کنند تا در بازی با تیم الهلال با دست پر به ایران باز گردند.

وی درخصوص تیم الهلال نیز خاطرنشان کرد: الهلال یک تیم باریشه و شناخته شده در فوتبال آسیا است که از تجربه زیادی نیز در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برخوردار است و بازیکنان خارجی ارزشمندی را دراین فصل جذب کرده است.

زادمهر با بیان اینکه این موضوع خیلی تاثیر گذار است که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نخستین بازی خود را به تیم الهلال نبازیم، اظهار داشت: امیدوارم که در بازی با الهلال دست خالی به تهران باز نگردیم.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا گروهی که تیم پرسپولیس در آن قرار گرفته از گروه های استقلال و سپاهان سخت تر است، خاطرنشان کرد: من این موضوع را به هیچ وجه قبول ندارم چون اگر تیمی هدفش این است که دررقابتهای لیگ قهرمانان آسیا قهرمان شود نباید به این مسائل توجه کند بلکه باید دیدگاه این باشد که تحت هرشرایطی به مرحله بعد صعود می کند.

سرپرست تیم پرسپولیس درپاسخ به این پرسش که انتظار واقع بینانه هواداران در این فصل باید از تیم پرسپولیس در رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا چه باشد، تصریح کرد: آنها باید این انتظار را داشته باشند که ما از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باید بتوانیم صعود کنیم، چون با توجه به فاصله زمانی زیادی که تا مرحله بعد وجود دارد تیم تقویت خواهد شد و در آن زمان می توانیم شاهد خلق شگفتی از تیم پرسپولیس دررقابتهای لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

زاد مهر تاکید کرد: من فکر می کنم دراین دوره از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تیم پرسپولیس بهترین نتیجه را طی حضور خود دردوره های مختلف این رقابتها خواهد گرفت.