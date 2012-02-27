حفظ وحدت و ولایت مداری توطئه های دشمن را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خلیل عبداللهی شامگاه یکشنبه در جمع کارکنان لشکر 28 پیاده کردستان اظهار داشت: ملت ایران با حضور همیشه در صحنه خود در عرصه های مختلف ثابت کرده اند که پشتوانه اصلی انقلاب و حافظ ارزش های نظام اسلامی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حضور مردم در انتخابات 12 اسفند ماه و رای دادن به فردی لایق و کاردان برای تشکیل مجلسی قوی تاکید کرد و افزود: شرکت در انتخابات باعث حفاظت از انقلاب و ایجاد یاس و ناامیدی در دل دشمنان نظام اسلامی می شود.

مسئول عقیدتی سیاسی لشکر 28 پیاده کردستان ادامه داد: دشمنان نظام در طول تاریخ انقلاب اسلامی همیشه از حضور حماسی ملت ایران هراس داشته اند و همواره تلاش می کنند تا حضور مردم را در صحنه های مختلف به ویژه انتخابات کم رنگ جلوه دهند.

حجت الاسلام عبداللهی یادآور شد: شرکت در انتخابات و انتخاب نماینده ای اصلح وظیفه شرعی هر مسلمان است و هر رای ملت مانند تیری است که بر قلب دشمن شلیک می شود.

وی گفت: در کشور ایران همه اقشار با هم برادرند و در زمانی که احساس کنند اسلام و انقلابشان در خطر است در صحنه حاضر و آماده اند.

مسئول عقیدتی سیاسی لشکر 28 پیاده کردستان در پایان سخنان خود افزود: کارکنان لشکر 28 پیاده کردستان نیز در کنار خانواده های خود همراه با اقشار ملت ایران در پای صندوق های رای حاضر می شوند و یکی دیگر از سنگرهای انقلاب را حفظ می کنند.