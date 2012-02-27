سرهنگ حسین قاسملوئی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد با قهوه خانه ها و سفره خانه های فاقد مجوز و مزاحم اظهار داشت: پلیس به صورت مستمر قهوه خانه ها و سفره خانه ها را رصد کرده و با تخلفات آنها برخورد و قهوه خانه های مزاحم را پلمب می کند. برخی از قهوه خانه‌های دارای مجوز محل تردد اراذل و اوباش، نزاع و ایجاد مزاحمت برای همسایه ها هستند که از سوی پلیس با محرز شدن تخلف پلمب می شوند.

وی با اعلام اینکه پلیس اجازه فعالیت به قهوه خانه های غیر مجاز را نمی دهد، تاکید کرد: قهوه خانه های فاقد مجوز به صورت روزانه شناسایی و براساس ماده 27 و 28 نظام صنفی تعطیل و پلمب می شوند.

به گفته رئیس پلیس امنیت شرق تهران، برخی از قهوه خانه ها محل نزاع و ایجاد مزاحمت برای همسایه ها شده است که پلیس با آنها برخورد می کند. در برخی موارد موتورهای بسیاری روبروی این اماکن پارک می شود که موجب نارضایتی شهروندان می شود.

قاسملوئی از شهروندان خواست در صورت ایجاد مزاحمت توسط افراد حاضر در قهوه خانه ها موضوع را به پلیس اطلاع دهند تا بلافاصله رسیدگی شود.

