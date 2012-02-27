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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

بهرامی در گفتگو با مهر:

حضور حداکثری مردم در انتخابات بار دیگر دشمنان را ناامید خواهد کرد

حضور حداکثری مردم در انتخابات بار دیگر دشمنان را ناامید خواهد کرد

دماوند – خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی دماوند اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر دشمنان را ناامید خواهد کرد.

موسی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری باید سرلوحه کار افراد جامعه قرار بگیرد، زیرا اصلی که کشور ما را مصونیت می بخشد، حضور حداکثری مردم ست.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه روز 12 اسفند، انتخابات بعد از فتنه 88 را تجربه خواهیم کرد و دشمنان قسم خورده نظام هنوز امید دارند که بتوانند نظام ما را دگرگون کنند، فقط حضور گسترده مردم در انتخابات و مناسبتهای مختلف است که توانسته امید آنها را به ناامدیدی تبدیل کند.

این مسئول ادامه داد: امید است در 12 اسفند امسال همانطور که مسئولان بلندپایه کشور عنوان کردند، بمب اتم بزرگی در سطح کشور که همان حضور حداکثری مردم است، منفجر شود.

وی یادآور شد: مردم با حضور حداکثری در انتخابات به ولایت فقیه ثابت خواهند کرد که همیشه در صحنه حضور دارند و دشمن نمی تواند کوچکترین تعرض و تعدی را نسبت به آنان اعمال کند.

کد مطلب 1544643

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