حضور حداکثری مردم در انتخابات بار دیگر دشمنان را ناامید خواهد کرد

موسی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری باید سرلوحه کار افراد جامعه قرار بگیرد، زیرا اصلی که کشور ما را مصونیت می بخشد، حضور حداکثری مردم ست.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه روز 12 اسفند، انتخابات بعد از فتنه 88 را تجربه خواهیم کرد و دشمنان قسم خورده نظام هنوز امید دارند که بتوانند نظام ما را دگرگون کنند، فقط حضور گسترده مردم در انتخابات و مناسبتهای مختلف است که توانسته امید آنها را به ناامدیدی تبدیل کند.

این مسئول ادامه داد: امید است در 12 اسفند امسال همانطور که مسئولان بلندپایه کشور عنوان کردند، بمب اتم بزرگی در سطح کشور که همان حضور حداکثری مردم است، منفجر شود.

وی یادآور شد: مردم با حضور حداکثری در انتخابات به ولایت فقیه ثابت خواهند کرد که همیشه در صحنه حضور دارند و دشمن نمی تواند کوچکترین تعرض و تعدی را نسبت به آنان اعمال کند.