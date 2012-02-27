به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز دوشنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

کشف موسسه دولتی با 88 قرارداد مخدوش

خراسان در ویژه های خود نوشت: گفته می شود پس از بررسی کارشناسان یکی از نهادهای نظارتی درباره قراردادهایی که یکی از موسسات دولتی با بخش های مختلف منعقد کرده است، مشخص شده 88 قرارداد این مجموعه که بیش از 6 و نیم میلیارد تومان هزینه در برداشته است، با مشکلات مختلف قانونی مواجه بوده یا فاقد توجیهات اداری است. همچنین برخی از این قراردادها با وجود اتمام مدت، به علت نواقص گوناگون ناتمام باقی مانده است.

خبر خوش برای خانه های سازمانی دانشگاهی

روزنامه خراسان همچنین در خبری تحت این عنوان آوره است: در حالی که دولت در سال 88 تصویب کرد که همه ‏وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ‏موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت ‏خود از طریق مزایده عمومی اقدام کنند گفته می شود بر ‏اساس دستور اخیر یک مقام ارشد دولتی به دانشجو وزیر ‏علوم، بخشی از خانه های سازمانی در اختیار دانشگاهها ‏از شمول این مصوبه مستثنی خواهند شد.

چه کسی خاتمی را توی هچل انداخت؟!

روزنامه کیهان در بخش "خبر ویژه" در مطلبی با این عنوان به سردرگمی و چگونگی موضع گیری سید محمد خاتمی در قبال انتخابات پرداخته و نوشته است: خبط خاتمی در قبال انتخابات، تبدیل به معضلی بزرگ برای وی شده است‏‎. خاتمی چند ماه پیش و در حالیکه در جلسات محفلی، تندروی های موسوی ‏و کروبی را باعث بن بست اصلاح طلبان در مقابل نظام معرفی می کرد، به ‏واسطه برخی تحریکات خارجی و آدرس های غلط داخلی اقدام به شرط ‏گذاری برای انتخابات کرد اما پس از آن که با بی اعتنایی کلیت حاکمیت ‏مواجه شد، به استیصال افتاد‎. وی روز گذشته در حاشیه مراسم ختم پدر عبدالله نوری در پاسخ به این ‏سؤال که آیا در انتخابات شرکت می کنید یا نه، صرفا گفت "مخلص همه ‏شما هستم." وی در پاسخ به این سؤال که عدم حضور شما در انتخابات آیا ‏به معنای تحریم است یا نه، گفت: "شما که هرچه دلتان می خواهد می نویسید‎". خاتمی پیش از این گفته بود "وقتی همه نشانه ها دلالت بر این دارد که نباید ‏در انتخابات شرکت کنیم، شرکت در انتخابات معنایی ندارد." وی همچنین ‏موضوع را به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارجاع داده بود که این ‏شورا نیز اعلام کرد اصلاح طلبان نمی توانند و نباید در انتخابات شرکت ‏داشته باشند‎. با این وجود 700 نفر از اصلاح طلبان - از جمله اکثریت اعضای فراکسیون ‏اصلاح طلبان در مجلس و تابش خواهرزاده خاتمی- در انتخابات ثبت نام ‏کردند. همین اتفاق به خودی خود نشانه بی اعتنایی اصلاح طلبان به شرط ‏گذاری ها و خرده فرمایشات خاتمی بود و احتمالا به همین دلیل هم هست که ‏خاتمی دیروز در جمع خبرنگاران جرات نمی کند موضعی اتخاذ کند‏‎. در همین حال داریوش قنبری سخنگوی اقلیت مجلس با رد تحریم انتخابات ‏از سوی خاتمی گفت: خاتمی همواره موضع خود را درباره انتخابات مطرح ‏و عنوان کرده است که اصلاح طلبان انتخابات را تحریم نمی کنند‏‎. وی در گفت وگو با شبکه خبر دانشجو گفت: علت عدم اظهار نظر خاتمی در ‏مورد انتخابات را نمی دانم، البته خاتمی تریبونی در اختیار ندارد تا مردم را ‏به شرکت در انتخابات دعوت کند‎. قنبری با تاکید بر اینکه خاتمی به هیچ وجه انتخابات را تحریم نکرده است، ‏ادامه داد: خاتمی همواره انتخابات را فرصتی برای نظام و اصلاح طلبان ‏می داند‎. سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس تاکید کرد: پیش بینی من این است که ‏مشارکت در شهرستان ها بالای60درصد باشد‎. اخیرا محمد قوچانی سردبیر سابق برخی نشریات زنجیره ای ضمن مقاله ای ‏تند و گزنده، اصلاح طلبان را متهم به رفتارهای متناقض از انتخابات مجلس ‏هفتم به بعد کرده و تصریح کرده بود که این جریان برخلاف تبلیغات ‏تحریمی، در انتخابات حضور داشته و اکنون هم که تندروهای آنها در خارج ‏علنا بر طبل تحریم می کوبند، نیامدن در انتخابات به معنای پایان اصلاح ‏طلبان خواهد بود‎. استیصال خاتمی در موضع گیری روشن، یادآور اظهارات یکی از ‏دانشجویان تندروی دفتر تحکیم است که در سال 84 و در جمع دانشجویان ‏خواستار رای به هاشمی رفسنجانی به عنوان قدیس اصلاحات شده و در این ‏حال با اشاره به این که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم، هاشمی را ‏عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای معرفی می کردند، گفته بود: ‏وضعیت ما وضعیت آدمی است که روی اره نشسته و نه راه پس دارد و نه ‏راه پیش‎!

بانک مسکن، ابربدهکار بانک مرکزی

قدس در ستون "جهت اطلاع" بدهکارترین بانک را به بانک مرکزی معرفی کرده و آورده است: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مسکن به دلیل هزنی هایی که دولت در مسکن مهر انجام داده، بزرگترین بدهکار بانک مرکزی است، ادعا کرده بانک مسکن 30 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است.

جالی خالی تحریم ها در لایحه بودجه

قدس همچنین نوشت: مرکز پژوهش های مجلس در اولین اظهار نظر رسمی خود اعلام کرده، رویکرد لایحه بودجه سال آینده در مورد قیمت نفت مانند سنوات گذشته است و تحریم های نفتی در این میان لحاظ نشده است.

اوراق مشارکت 35 درصدی می آید

قدس از افزایش سود اوراق مشارکت پارس جنوبی خبر داده و نوشته است: مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس دیروز در مصاحبه ای از پیشنهاد افزایش سود اوراق مشارکت پارس جنوبی به 30 تا 35 درصد خبر داد.

خنثی شدن توطئه گروهک های ضد انقلاب در آستانه انتخابات

ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" با اشاره به فعالیت گروهک های ضد انقلاب در آستانه انتخابات خنثی شدن توطئه هایشان پرداخته و آورده است: با نزدیک شدن به روز سرنوشت ساز 12 اسفند، گروهک های ضد انقلاب و معاند بر حجم فعالیت های منفعلانه خود افزوده اند. بر اساس اطلاعات دریافتی برخی عوامل منافق با شناسایی گروه های تاثیر گذار سعی می کنند با ارسال ایمیل و تلاش برای برقراری تماس، از برخی عکاسان خبرگزاری ها خواسته اند در برابر دریافت وجه، عکس هایی با موضوع خلوت بودن حوزه های رای گیری برای آنها ارسال کنند. گفتنی است این اقدام مذبوحانه با هوشیاری مسئولان اطلاعاتی و امنیتی بسرعت لو رفته و خنثی شده است.

واژه شبه خصوصی ابداع رئیس جمهور بود

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" در مطلبی تحت این عنوان نوشت: مدیر کل دفتر برنامه ریزی نظارت بر سیاست های اصل 44 با دفاع از تغییر واژه "شبه دولتی" به "شبه خصوصی" گفت: این واژه ابداع رئیس جمهور بود و مقرر شده بررسی هایی انجام و نتایج آن در جلسه بعد شورای اصل 44 مطرح شود.

دعای جالب خاخام اسرائیلی برای حسنی مبارک

تهران امروز همچنین در خبری به نقل از مشرق آورده است:"عوفادیا یوسف" خاخام بزرگ اسرائیل و رهبر معنوی جنبش افراطی مذهبی شاس ادعا کرد که خداوند "حسنی مبارک"، رئیس جمهور مصر را از مصیبتی که در آن گرفتار آمده نجات خواهد داد و او بی گناه و مبرا از زندان آزاد خواهد شد. این خاخام یهودی که رئیس جمهور مخلوع مصر را به دلیل جلوگیری از ورود اسرائیل به بسیاری از جنگ ها و گرفتاری در بلایا و مصائب بزرگ دوست نزدیک خطاب کرده بود، از یهودیان سراسر جهان خواست برای سلامتی حسنی مبارک که جز عزت و احترام و شرف برای مصر ارمغانی به همراه نیاورده، نماز بخوانند.

مجوز بانک آریا 2 ساعته از بانک مرکزی بیرون آمد

تهران امروز در خبری به تاسیس و اخذ مجوز 2 ساعته بانک آریا از بانک مرکزی اشاره کرده و به نقل از نماینده مردم سمنان نوشت: در خواست گروه آریا برای دایر نمودن بانک، ساعت 9 صبح 14 مرداد 1390 به بانک مرکزی می آید و ساعت 11 صبح همان روز مجوز را دریافت می کند.

"بقایی و مشایی"، "یمین و یسار" احمدی نژاد

روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" در خبری تحت این عنوان و به نقل از فارس به حاشیه های مراسم ختم پدر احمدزاده استاندار سابق فارس پرداخته و نوشته است: مراسم ختم پدر استاندار سابق فارس با حاشیه‌های جالبی همراه بود. مراسم دهمین روز درگذشت پدر روح الله احمدزاده کرمانی استاندار سابق فارس که اخیرا از معاونت رئیس جمهور کنار گذاشته شد، عصر امروز یک‌شنبه با حضور محمود احمدی‌ نژاد رئیس‌جمهور در محل مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این مراسم حسینی وزیر ارشاد، بختیاری وزیر دادگستری و نیز برخی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری همراه با عباس‌امیری‌فر امام جماعت مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند. اسفندیار مشایی که طی یک سال گذشته سعی کرده به جای رویه پیشین خود یعنی نظریه پردازی و تبیین مواضع دفتر رئیس جمهور رکورددار حضور یک مقام ارشد دولتی در مراسم‌های ختم اقوام دولتی‌ها باشد، در این مراسم از سمت چپ و بقایی از سمت راست احمد‌ی‌نژاد وارد مراسم شدند. بعد از پایان مراسم، احمدی‌نژاد با همراهی مشایی و بقایی به گفت‌وگو با برخی از کارکنان حاضر در این مراسم پرداخت.

سایت هاشمی رفع فیلتر می شود

ملت ما در ستون "غیر رسمی" در خبری به نقل از مهر از رفع فیلتر سایت هاشمی رفسنجانی خبر داده و نوشته است: محسن هاشمی مدیر عامل سابق مترو تهران و از فعالان سیاسی عصر دیروز در حاشیه مراسم ختم پدر عبدالله نوری با تاکید بر اینکه حتما در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهم کرد، گفت: معتقدم حضور مردم در انتخابات پیش رو بسیار خوب و پرشکوه خواهد بود. وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره فیلتر سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: این سایت رفع فیلتر خواهد شد.

وقتی استخاره محصولی "بد" می آید!

ملت ما به نقل از جهان، دلیل حاضر نشدن صادق محصولی در برنامه "دیروز، امروز، فردا" را استخاره وی عنوان کرده و در ادامه آورده است: صادق محصولی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در برنامه "دیروز، امروز، فردا" حاضر نشد. حسین رنجبران مجری برنامه تلویزیونی "دیروز، امروز، فردا" با اعلام این خبر گفت: پنج شنبه هفته گذشته (چهارم اسفندماه) از آقای محصولی جهت شرکت در برنامه دعوت کردیم، ایشان در مورد مهمان دیگر برنامه پرسیدند که گفتم آقای صفار هرندی یا آقای خاموشی است. وی افزود: ایشان (محصولی) گفتند که روزجمعه هماهنگ می کنیم، روز جمعه ابتدا با آقای صفار هماهنگ کردم و سپس به آقای محصولی خبر دادم و ایشان موافقت کردند که در برنامه حضور پیدا کنند، البته اشاره کردند که اگر آقای صفار نباشد بهتر است چرا که به لحاظ گفتمانی نزدیک هستیم. وی با بیان اینکه صبح امروز مجددا با ایشان (محصولی) تماس گرفتم و محورهای برنامه را تقدیم کردم اظهار داشت: آقای محصولی ظهر تماس گرفتند و اظهار داشتند که معده ام درد می کند و نمی توانم بیایم، شما به فکر شخص دیگری باش. مجری برنام "دیروز، امروز، فردا" با اشاره به اینکه قرار شد محصولی آقای الهام را برای برنامه هماهنگ کند ادامه داد: ایشان تماس نگرفت و حتی دو بار تماس من هم با ایشان بی جواب ماند. وی افزود: آقای صفار هرندی اظهار داشت که محصولی به وی گفته که استخاره کرده و اینکه این دو با هم به برنامه بروند، بد آمده است. به گفته رنجبران، "علیرغم اصرار بنده آقای محصولی حاضر به شرکت در برنامه نشدند" و برنامه با حضور آقای صفار هرندی و مهمان تلفنی برگزار شد.

محمدرضا خاتمی انتخابات را تحریم کرد

روزنامه جوان ضمن اشاره به اظهار نظر برخی از اصلاح طلبان در خصوص انتخابات مجلس نهم از تحریم انتخابات از سوی آنها خبر داده و نوشته است: در شرایط فعلی احساس نمی‌کنم که باید در انتخابات شرکت کنم و کاندیدای مورد نظر خودم را در انتخابات مجلس نهم انتخاب نکرده‌ام و از این رو در انتخابات شرکت نمی‌کنم. به گزارش نسیم، محمدرضا خاتمی در حاشیه مراسم ختم پدر عبدالله نوری در جمع خبرنگاران این مطلب را اظهار داشت. همچنین عبدالله نوری در حاشیه این مراسم گفت: در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی‌کنم و نسبت به لیست‌های اعلام شده از سوی‌ احزاب، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب اطلاعی ندارم. سیدمحمدخاتمی رئیس دولت اصلاحات هم در حاشیه مراسم ختم پدر عبدالله نوری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا شما در انتخابات شرکت می‌کنید یا خیر، به گفتن جمله "مخلص همه شما هستم"، بسنده کرد. وی در پاسخ به این سؤال که عدم حضور شما در انتخابات آیا به معنای تحریم است، گفت: شما که هرچه دلتان می‌خواهد، می‌نویسید.