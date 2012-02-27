تجویز و مصرف دارو در هرمزگان از روند منطقی پیروی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی اسماعیلی گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیون نسخه توسط نرم افزار نسخه پرداز وزارت بهداشت مورد آنالیز قرار گرفته که از این تعداد دو و 97 دهم درصد میانگین تعداد اقلام دارویی در هر نسخه و همچنین بیش از 30هزار ریال میانگین قیمت هر نسخه اعلام شده است.

اسماعیلی تعداد بیماران دریافت کننده داروهای تزریقی را 36 درصد اعلام کرد و افزود: تعداد بیماران دریافت کننده آنتی بیوتیکها 51 درصد و 22 درصد نیز دریافت کننده کورتیکواستروئیدها بوده اند.

وی اشاره کرد: در این بررسی بیشترین داروهای تجویز شده از نظر درصد بیماران دریافت کننده، آمپول دگزامتازون بود که 13 و 22 صدم درصد افراد در مراجعه به پزشک این دارو را دریافت کرده اند و پس از آن نیز به ترتیب شربت دیفن هیدرامین، شربت کتوتیفن، کپسول آموکسی سیلین و شربت استامینوفن قرار دارند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: پرهزینه ترین داروهای تجویز شده از نظر درصد بیماران دریافت کننده به ترتیب قرص سفکسیم 400، شربت سفکسیم و قرص کوآموکسی کلاو 625 میلی گرم است.

وی ادامه داد: وضعیت تجویز و مصرف دارو در کشور و همچنین در استان هرمزگان از روند منطقی پیروی نمی کند و میزان داروهای تجویز شده به خصوص کورتیکواستروئیدها و آنتی بیوتیک ها با وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای عفونی و بیماریهای التهابی همخونی ندارد.

اسماعیلی تأکید کرد: گروه پزشکی به عنوان تأثیرگذارترین رکن فرهنگ تجویز دارو هستند و مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو نقش ویژه ای دارند. بی توجهی به مصرف منطقی دارو می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتا افزایش هزینه های درمانی برای افراد به دنبال داشته باشد.

سامانه مدیریت اطلاعات آموزش و پژوهشی پزشکی هرمزگان اجرایی شد

سامانه ملی مدیریت اطلاعات آموزش و پژوهشی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان باهدف پوشش نیازهای جامعه پژوهشی آموزشی پیاده سازی شد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان گفت: یکپارچگی و تمرکز در تولید ، گردش و انتشار محتوای پژوهشی از اهداف راه اندازی این سامانه در کشور است که هرمزگان به عنوان سومین استان استقرار سامانه بعد از دانشگاه های علوم پزشکی آذربایجان غربی و کردستان می باشد.

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده اظهارداشت: در ساختار محتوایی پرتال بانک اطلاعاتی همچون بانک جامعه پزشکی بالغ بر 300 هزار نفر، بانک دانشگاهها، بانک دانشکده ها، بانک نشریات، بانک مراکز تحقیقاتی، بانک پژوهشکده ها، بانک آزمایشگاه های پزشکی، بانک آزمایشگاه های تحقیقاتی، بانک داروخانه، بانک مقالات، بانک طرح های تحقیقاتی، بانک پایان نامه ها، بانک ویدئو پزشکی و...است.

نجاتی زاده افزود: با راه اندازی این سامانه ارتقای چشمگیری در سطح فرهنگی جامعه پزشکی و بیماران با ایجاد سیستم های اطلاع رسانی، گردش خبر و گردش محتوا و سیستمهای فرآیند محور ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: همه کسانی که در حوزه سلامت فعالیت پژوهشی تحقیقاتی دارند می توانند در این سامانه عضو باشند.

در این ارتباط کارگاه دو روزه آشنایی با سامانه ملی مدیریت اطلاعات آموزشی و پژوهشی پزشکی با حضور مهندس قشویی مدیر پروژهIT معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار می شود.