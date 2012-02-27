به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان هرمزگان، فریبرز غیبی مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حاشیه بازدید از نهالستان باغو در بندرعباس گفت: این نهالستان یکی از بزرگترین نهالستان‌های بزرگ جنوب کشور است که در آن نهال‌های گرمسیری تولید می‌شود.

وی ضمن یادآوری این مطلب که سالها پیش بندرعباس به عنوان تبعیدگاه محسوب می‌شد، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل توسعه فضای سبز و درختکاری به یک شهر توریستی تبدیل شده است.

این مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها سیاست‌ها را در زمینه فضای سبز و جنگل‌کاری توضیح و در ادامه به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود:‌ کاهش تصدی گری و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی همچنین استفاده از جوامع محلی و فارغ‌التحصیلان منابع طبیعی از برنامه ای در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این مطلب که در هر استان تعدادی نهالستان‌های مادر وجود دارد، تاکید کرد:‌ اداره این نهالستان‌‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. این تصمیم به همه استان‌ها اعلام شده و تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به طور کامل تحقق یابد.

غیبی به وجود 81 نهال‌ستان در جنوب کشور و 23 نهال‌ستان در شمال کشور اشاره و افزود: 20 میلیون و 800 هزار اصله درخت در شمال تولید می‌شود. خارج از این منطقه نیز تعداد درختان تولید شده 15 میلیون اصله است.

مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی همچنین درباره نحوه تولید نهال نیز گفت:‌تولید نهال به دو صورت گلدانی و ریشه لخت انجام می‌شود. یک سوم نهال‌ها به روش گلدانی و دو سوم به روش ریشه لخت تولید می‌شود.

غیبی متذکر شد: در راستای واگذاری نهالستان‌های مادر نهالستان کرج با وسعت 130 هزار هکتار قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.

این مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: ‌سیاست این سازمان استفاده از نهال‌های مثمر و صادرات آن به عنوان یکی دیگر از برنامه ها است ضمن اینکه 95 درصد نهال‌های غیرمثمر توسط بخش دولتی خریداری می‌شود.

وی همچنین از کشور چین به عنوان نماد جنگل‌کاری یاد کرد و ادامه داد: بیش از4 میلیون هکتار در سال جنگل‌کاری انجام می‌شود و در این مسیر کشور چین از توانایی جوامع محلی استفاده و تولید نهال را به روستائیان واگذار کرده است.

غیبی در رابطه با هزینه تولید نهال در کشور بیان کرد: هزینه تولید هر اصله نهال در بخش دولتی 200 تومان و در بخش خصوصی متوسط هزینه 500 تا 700 تومان است. وی از همکاری با موسسه تولید بذر و نهال خبر داد و گفت: مطالعات مشترکی در زمینه تولید نهال‌های استاندارد آغاز شده است.

مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی با بیان این مطلب که تولید نهال به اندازه میزان نیاز کشور نیست، به ماده 15 قانون افزایش بهره وری اشاره کرد و افزود: طبق برنامه باید در کشور 500 میلیون اصله نهال تولید شود اما در حال حاضر میزان نهال‌های تولیدی به مراتب کمتر است.

غیبی اعلام کرد: طبق قانون افزایش بهره وری سالانه باید 600 هزار هکتار پوشش درختکاری افزایش یابد که در این صورت سرانه جنگل از 17 صدم به 25 صدم افزایش می‌یابد. وی متذکر شد: باید طی 10 سال آینده 6 میلیون هکتار به جنگل‌های کشور افزوده شود.

این مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها از عملکرد مسئولان استانی در زمینه گسترش جنگل کاری انتقاد و مطرح کرد: متاسفانه استانداران به عنوان نماینده دولت به این امر توجهی ندارند و از اعتباراتی که در اختیار دارند برای جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز استفاده نمی‌کنند.

وی گفت: طبق تعهداتی که داریم باید سالی 20 هزار هکتار جنگل‌کاری در کشور توسط سازمان جنگل‌ها انجام شود که از این میزان 10 هزار هکتار آن مربوط به زراعت چوب است. به گفته غیبی، تا کنون 919 هزار هکتار جنگل‌کاری و فضای سبز توسط سازمان جنگل‌ها ایجاد شده است.

وی همچنین درباره اعتبارات لازم برای گسترش جنگل کاری اظهار داشت: 13 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبارات مورد نیاز جنگل‌کاری در کشور است.