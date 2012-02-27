"وین رونی" بازی با هلند را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرآلکس فرگوسن" گفته که رونی به دلیل عفونت گلو قادر به حضور در این دیدار نیست. طبق گفته سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد کله‌ورلی هم در این دیدار غایب است.

فرگوسن در گفتگو با "اسکای اسپورتس نیوز" اظهار داشت: آنها در این دیدار غایبند. وین هنوز از بند مریضی گلو رهایی پیدا نکرده و امیدواریم تا یکشنبه هفته آینده سلامتی خود را بازیابد. ما بازی مهمی مقابل تاتنهام در وایت هارت لین داریم.

انگلستان چهارشنبه شب در دیداری دوستانه در ومبلی لندن میزبان تیم ملی فوتبال هلند خواهد بود.