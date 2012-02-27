عمده ترین دلایل ریزش مو/ استرس و رژیم غذایی نادرست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش دائر در مورد دلایل ریزش مو گفت: در برخی موارد نیز بر اثر استرسهای شدید مانند شنیدن اخبار ناگوار، سیل و جنگ، خونریزی، بارداری شیردهی، جراحی و سوختگی فرد دچار ریزش موی گذرا می شود.

وی افزود: نوع دیگر ریزش مو بر اثر کمبود مواد مغذی، رژیمهای نادرست، گیاهخواری صرف یا خوردن برخی داروها بروز می کند. ریزش موی اندرو‍ژنیک در مردان به 7 تیپ و در زنان به 3 تیپ تقسیم می شود که کاشت مو در مردان معمولا از تیپ سه به بعد و در زنان معمولا در تیپ دو و سه انجام می شود.

دائر در ارتباط با کاشت مو گفت: در افرادی که ریزش مو در آنها کامل باشد می توان کاشت مو انجام داد. اما در مواردی که کمتر از 50 درصد از موها ریخته اند با روشهای غیر جراحی مانند مزوتراپی PRP و روشهای دارویی می توان ریزش مو را درمان کرد. اما در مواردی که ریزش زیاد و کامل است و حجم زیادی از مو از بین رفته است فرد می تواند از کاشت مو استفاده کند.

وی افزود: تاکنون دو روش عمده در کاشت مورد توجه و استفاده بوده است. اما در روش جدید که به نام SAFER مشهور بوده با دستگاه hair punch matik موهای زنده و قابل رشد به صورت اتوماتیک از قسمت پس سر برداشته می شود. قسمت برداشت این دستگاه مبتنی بر استفاده از ابزاری در حال چرخش و مکش است که بدون سوراخ کردن پوست، 2تا 3 میلی متر در پوست فرو می رود و ریشه و ساقه مو را برداشته و با فشار منفی به مخزن جمع آوری ویژه ای می کشد. موهای برداشته شده جمع آوری شده پس از تنظیم برای هر منطقه توسط ابزار مخصوص در جلوی سر کاشته می شود.

دائر ادامه داد: در این روش موهای کاشته شده دائمی است البته در روشهای قبل نیز به همین صورت بود اما در روش جدید میزان موهای قابل حیات نسبت به قبل بیشتر است و 95 درصد از موهای برداشته شده قابل استفاده است و موها پس از کاشت تراکم و حجم مناسبی دارند. در حالی که در روشهای قبلی به دلیل محدودیتهای تکنیکی موها تراکم خوبی نداشت. در روش های قبلی در هر سانتیمتر مربع از سر 30 تا 35 تار مو کاشته می شد اما در روش جدید 50 تا 60 تار مو کاشته می شود.

وی گفت: در روش جدید بر خلاف روشهای قبلی بیمار بیش از یک روز نیاز به استراحت ندارد. از پانسمان استفاده نمی شود و فرد می تواند به کار بازگردد به شرط اینکه از کلاه استفاده کند تا قسمت برداشت مو دچار آسیب نشود. در این روش بعد از گذشت 7 تا10 روز از برداشت و کاشت، پس سر ترمیم می یابد.