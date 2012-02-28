حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای اهمیت بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر: آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و عباس رهی استاندار سمنان طی صدور بیانیه ای مشترک از مردم این استان برای خلق حماسه ای دیگر دعوت کردند.

در این بیانیه آمده است: مردم ایران اسلامی در روز 12 اسفند با شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر نقشه های پلید دشمنان را خنثی و اعلام می کنند که فشارها و کارشکنی های استکبار جهانی و ایادیش خللی در اراده و حرکت رو به جلوی این ملت ایجاد نمی کند.

این بیانیه، پیروزی انقلاب را در شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته از حضور مستمر، رأی و نظر ملت بزرگی که اتکایشان به دین مبین اسلام و رهبری خردمندانه معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) عنوان می کند و می افزاید: این نظام مقدس در طول حیات پر برکتش بطور متوسط هر سال با برگزاری یک انتخابات به جهانیان نشان داده که به نقش مردم و مشارکت آنان در عرصه های مختلف تصمیم گیری تأکید وافری دارد.

این بیانیه همچنین بر نقش و مشارکت مردم در تمام عرصه ها تاکید دارد و می گوید: این حضور بر اساس قانون اساسی است و این مساله برای مردم ایران اسلامی شأن و منزلت ممتازی در جهان ایجاد کرده است.

بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در استان سمنان و استاندار سمنان با اشاره به اینکه انتخابات آتی آزمونی پراهمیت برای مردم همیشه در صحنه است می افزاید: انتخابات عرصه ای است که تمام نگاه دنیا به ویژه چشمان نفرت انگیز بدخواهان و دشمنان به آن دوخته شده تا مشاهده کنند مردم پس از صدور قطعنامه های مختلف، تحریم های بی اساس و تهدیدات یک جانبه حضورشان در انتخابات چگونه است.

این بیانیه همچنین ضمن تاکید بر اینکه، دشمنان این ملت به سرکردگی آمریکای غارتگر و صهیونیسم جنایتکار در این روزها با تمام توان و نیروی خود به میدان آمده اند، آورده است: دشمن با استفاده از تبلیغات مسموم و توطئه های گوناگون خود بدنبال ایجاد یأس و ناامیدی بین مردم برای حضور نیافتن در انتخابات و جلوگیری از رشد و پیشرفت و دستیابی کشورمان در عرصه های علمی و تکنولوژی بویژه انرژی صلح آمیز هسته ای است.

مقام عالی دولت در استان سمنان و نماینده مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی در این بیانیه مشترک از مردم متدین و انقلابی این استان دعوت کردند با توجه به حساسیت و اهمیت این دوره از انتخابات و جایگاه و منزلت والای مجلس که امام بزرگوارمان آن را در رأس امور کشور قلمداد کرده اند با حضور گسترده و همه جانبه خود در پای صندوق های رأی مانند حضور در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای شهیدان گرانقدر و امام شهیدان ، به ندای ولی امر مسلمین جهان لبیک گفته و با برگهای رأیی که به صندوق می اندازند موجب افزایش هرچه بیشتر عظمت، عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان باشند.

این بیانیه در پایان ابراز امیدواری کرده است: مردم با انتخاب پرشور و با بصیرت خویش نمایندگانی اصلح، شجاع، مومن، صریح در بیان ارزشها و اصول انقلاب، کاردان و دلسوز مردم که از معیارهای مورد تأکید مقام معظم رهبری است انتخاب نمایند تا مجلسی قوی، مقتدر، عزتمند، پرتلاش و در خدمت مردم به عنوان پشتوانه نظام و دولت خدمتگزار، مهرورز و عدالت محور تشکیل شود.