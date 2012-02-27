بایرن مونیخ از سد شالکه گذشت/ ششمین پیروزی متوالی دورتموند

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ که در چند بازی اخیر خود نتایج ضعیفی گرفته بود این بار موفق شد با درخشش "فرانک ریبری" و دو گل او شالکه، تیم چهارم جدول رده بندی را شکست دهد.

بایرن با این پیروزی 48 امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد اما در دیگر دیدار مهم شب گذشته دورتموند صدرنشین موفق شد 3 بر یک از سد هانوفر بگذرد و اختلاف خود با بایرن را به چهار امتیاز برساند. این هفتمین پیروزی متوالی دورتموند و ششمین پیروزی آنها در رقابت‌های بوندس‌لیگای آلمان بود.

"رابرت لواندوفسکی" دو بار برای شاگردان "یورگن کلاپ" گلزنی کرد و "ایوان پرسیچ" در دقیقه 90 گل دیگر این تیم را به ثمر رساند.

جدول رده بندی:

1- دورتموند 52 امتیاز

2- بایرن مونیخ 48 امتیاز

3- مونشن گلادباخ 47 امتیاز

4- شالکه 44 امتیاز

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16- هرتابرلین 20 امتیاز

17- کایزرسلاترن 18 امتیاز - تفاضل گل 16-

18- فرایبورگ 18 امتیاز - تفاضل گل 23-