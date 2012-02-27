سایپا صدرنشین لیگ برتر والیبال/ تکرار غیبت تماشاچیان مشتاق

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس ترین تیمهای کاله مازندران و سایپا البرز در چارچوب هفته بیست و ششم و پایانی مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، شامگاه یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار و طی آن تیم سایپا موفق شد با نتیجه سه بر دو میزبان مدعی خود تیم کاله مازندران را شکست دهد.

بیش از سه هزار نفر از تماشاگران والیبال دوست آملی، دیدار کاله مازندران و سایپا البرز را تماشا کردند و تیم سایپا در گیم های اول، چهارم و پنجم این مسابقه صاحب برتری شد.

تیم کاله در این مسابقه در گیم های دوم و سوم برابر سایپا پیروزشد. سایپا با کسب این پیروزی با 64 امتیاز همچنان در صدرجدول باقی ماند.

مسابقه حساس دو تیم را علی‌اصغر حاجی کاظمی، به عنوان داور اول و علیرضا قریب به عنوان داور دوم برعهد داشتند و از سوی فدراسیون والیبال امیدوار حاتمی به عنوان ناظر مسابقه در آمل حضور داشت.

در آستانه این بازی حساس، کارشناسان والیبال ازمصاف دو تیم کاله مازندران و سایپا البرز به عنوان فینال زود هنگام لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور یاد کرده بودند.

تیم پرمهره کاله مازندران، در دیدار رفت در کرج تیم سایپا البرز را درخانه شکست داده بود.

در این مسابقه حساس همانند دیگر بازیهای مهمی که کاله میزبانی آن را برعهده می گیرد، پشت در ماندن تماشاچیان مشتاق و والیبال دوست آملی پشت درب سالن محل برگزاری مسابقه دو تیم بود.

حدود 500 نفر از هواداران آملی که تعدادی از آنها با وجود تهیه بلیط مسابقه، در این مسابقه حساس پشت درماندن و فرصت تماشای بازی را از دست دادند.

تیم کاله مازندران روز چهارشنبه هفته جاری در آمل در دیداری معوقه میزبان تیم پیکان تهران دیگر تیم مدعی قهرمانی مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور است.