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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

4 هزار نفر در خراسان جنوبی آموزشهای کارآفرینی را فرا گرفتند

4 هزار نفر در خراسان جنوبی آموزشهای کارآفرینی را فرا گرفتند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: تاکنون در راستای اجرای طرح کارآفرینی چهار هزار نفر در سطح استان آموزش های لازم را فرا گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی صبح دوشنبه در جمع اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان خراسان جنوبی اظهار داشت: از سال 85 تاکنون برای چهار هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی و غیر دانشگاهی دوره های آموزشی کارآفرینی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته 72 ساعت آموزش برای کارآفرینان برنامه ریزی شده بود، افزود: هم اکنون طی برنامه ریزی های انجام شده به 52 ساعت کاهش یافته است.

محمدی با اشاره به اینکه طرح کارآفرینی یک طرح ملی است، عنوان کرد: این دوره آموزشی دارای کتابچه ویژه ای در خصوص کارآفرینی و راهکارهای اشتغالزایی است که برای فراگیران تدریس می شود.

وی هزینه آموزش کارآفرینی هر نفر در این دوره ها را 75 هزار تومان عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل بالابودن هزینه آموزش برای دوره ها امکان آموزش بیشتر وجود نداشته و باید تامین اعتبار شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی همچنین از اعلام آمادگی برگزاری دوره های کارآفرینی برای دختران روستایی در مناطق محروم استان خبر داد.

کد مطلب 1544672

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