4 هزار نفر در خراسان جنوبی آموزشهای کارآفرینی را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی صبح دوشنبه در جمع اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان خراسان جنوبی اظهار داشت: از سال 85 تاکنون برای چهار هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی و غیر دانشگاهی دوره های آموزشی کارآفرینی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته 72 ساعت آموزش برای کارآفرینان برنامه ریزی شده بود، افزود: هم اکنون طی برنامه ریزی های انجام شده به 52 ساعت کاهش یافته است.

محمدی با اشاره به اینکه طرح کارآفرینی یک طرح ملی است، عنوان کرد: این دوره آموزشی دارای کتابچه ویژه ای در خصوص کارآفرینی و راهکارهای اشتغالزایی است که برای فراگیران تدریس می شود.

وی هزینه آموزش کارآفرینی هر نفر در این دوره ها را 75 هزار تومان عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل بالابودن هزینه آموزش برای دوره ها امکان آموزش بیشتر وجود نداشته و باید تامین اعتبار شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی همچنین از اعلام آمادگی برگزاری دوره های کارآفرینی برای دختران روستایی در مناطق محروم استان خبر داد.