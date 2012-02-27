3900 میلیارد ریال یارانه به حساب خانوار های خراسان جنوبی واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی یکشنبه شب درکمیته هدفمند سازی یارانه اظهارداشت: هدف از پرداخت یارانه ها زدایش چهره فقر از جامعه است و براساس آمارهای صورت گرفته بخشی از خانوارها که پرداخت یارانه برمعیشت و وضعیت اقتصادی آنها تاثیر چندانی ندارد باید به صورت دواطلبانه حذف می شوند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی بر همکاری ارگان های مختلف در اجرایی شدن گام دوم هدفمندی تاکید کرد و ادامه داد: شهروندان باید همکاری لازم را در موفقیت گام دوم نیز با دولت را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در ابتدای اجرای طرح تعداد 184هزار و 161 خانوار در استان یارانه دریافت کردند، بیان کرد: جمعیت تحت پوشش این طرح در استان 632هزار و683 نفر است.

امینی تصریح کرد: پس از سرشماری اخیر این رقم به 644 هزار و192نفر در استان رسیده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی یادآورشد: گام دوم هدفمندی نقش بسیار مهمی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه داشته ویارانه خانوارهای حذف شده به دهک های نیازمند تر پرداخت خواهدشد.

احمد واحدیان ابوترابی مدیر عامل شرکت نفت و پخش فراورده های نفتی خراسان جنوبی گفت: طی 14ماهه ازابتدای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، مصرف بنزین سوپر34 درصد کاهش، بنزین بدون سرب شش درصد کاهش، نفت سفید 18درصد کاهش و نفت کوره 53درصد کاهش داشته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی نیز به اختصاص دو میلیون و 728 هزارو 500 لیتر نفت گاز حمایتی درسال جاری اشاره کرد و افزود: شش هزار و912 میلیون ریال به عنوان یارانه بلیط اتوبوس وجبران هزینه ناشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها در استان پرداخت شده است.

محمد مهدی حسینی از جذب 15دستگاه مینی بوس با یارانه برای تقویت ناوگان درون شهری بیرجند، قاین و فردوس خبر داد.