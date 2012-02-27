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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

با بی اعتنایی به هشدارها؛

آمریکا و کره جنوبی رزمایش مشترک برگزار کردند

آمریکا و کره جنوبی رزمایش مشترک برگزار کردند

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی با وجود هشدارهای کره شمالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، با وجود هشدارهای کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی از امروز دوشنبه رزمایش های مشترک سالانه خود را در سئول آغاز کردند.

این رزمایش مشترک از 27 فوریه آغاز و تا 9 مارس (19 اسفند) ادامه دارد و در آن 200 هزار نیروی کره جنوبی و دو هزار و 100 نیروی آمریکایی شرکت می کنند.

این درحالیست که کره شمالی (KCNA) در گزارشی برگزاری رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی در مرز دو کره را اعلام جنگ از سوی همسایه خود معرفی کرده است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی در مقاله ای نوشت: برگزاری این دو رزمایش چالشی مهم در مسیر صلح و امنیت در شبه جزیره کره است.

کد مطلب 1544679

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