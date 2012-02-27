اقدام علیه ایران به فاجعه منجر خواهد شد/ لزوم احترام به حق هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، ولادیمیر پوتین در مقاله ای می نویسد: بیم از دخالت در امور ایران سبب می شود تا دیگر کشورهایی که در آستانه هسته ای شدن هستند به جای اینکه خلع سلاح بشوند به سوی دستیابی به تسلیحات هسته ای حرکت کنند.

در مقاله ای که از پوتین در روزنامه "مسکوسکیه ‌نووستی منتشر شده آمده است: روسیه از تهدیدهای که علیه ایران می شود احساس خطر می کند اگر چنین اتفاقی بیفتد پیامدهای آن در واقع فاجعه خواهد بود و وسعت نهایی آن هم قابل تصور نخواهد بود.

نخست وزیر روسیه گفت: ما امیدواریم که حق ایران برای توسعه برنامه صلح آمیز هسته ای خود از جمله غنی سازی به رسمیت شناخته شود. در عوض ایران هم فعالیت های هسته ای خود را تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد آنگاه تمامی تحریم ها علیه ایران باید برداشته شود.