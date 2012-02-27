به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 90 هزار تماشاگر ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد، ابتدا "جو ماسون" در دقیقه 19 کاردیف را پیش انداخت اما "مارتین اسکرتل"، مدافع لیورپول در نیمه دوم و در دقیقه 60 بازی را به تساوی کشاند.

در پایان 90 دقیقه دو تیم به تساوی یک بریک رضایت دادند تا کار به وقت‌های اضافی کشیده شود. در دقیقه 108 "درک کویت"، مهاجم هلندی لیورپول موفق شد تیمش را برای نخستین بار در این بازی پیش بیندازد اما این پایان کار نبود و در دقیقه 118 "بن ترنر"، مدافع 24 ساله کاردیف بار دیگر بازی را به تساوی کشید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

"استیون جرارد" پشت اولین ضربه پنالتی قرار گرفت و آن را از دست داد اما از آن طرف "کنی میلر"، مهاجم کاردیف هم نتوانست ضربه پنالتی خود را به گل تبدیل کند. در ادامه "چارلی آدام" هم برای لیورپول پنالتی از دست داد اما در نهایت این لیورپول بود که موفق شد با نتیجه 3 بر 2 در ضربات پنالتی به پیروزی برسد و نخستین جام خود را از سال 2006 تا به حال بالای سر ببرد.