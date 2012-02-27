70 هزار تعرفه رای در آق قلا پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین برای نظارت و بازرسی شعب اخذ رای این شهرستان، یکهزار و 600 نفر پیش بینی شده اند.

وی اظهار داشت: 88 شعبه اخذ رای در این شهرستان دایر شده که 65 شعبه ثابت و دو شعبه سیار است.

کر، ویژگی خاص این انتخابات را، اولین انتخابات بعد از فتنه سال 88 بیان کرد و افزود: بنا به گفته مقام معظم رهبری در نماز جمعه، خون جدیدی در کالبد نظام جمهوری اسلامی تزریق شده یعنی این سخنرانی امید آفرین و راهگشا در تمام مسایل وحدت بخش بوده است.

وی ادامه داد: براین اساس مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان دادند که نظام و رهبرشان را دوست دارند و یقین داریم که در 12 اسفندماه نیز پای صندوق های رای حضور فراوان خواهند داشت و تمام تهدیدها، تحریم ها و تخریب های دشمن را این حضور حداکثری بی اعتبار کرده و از ارزش انداخته است.

کر گفت: امروز ثابت شده که با حفظ اصول و ارزشهای انقلاب از آرمانهای امام و هدف صالح رهبری تبعیت می کنیم.

25 نامزد برای دو کرسی نمایندگی در حوزه شهرستان گرگان و آق قلا در روز 12 اسفند با یکدیگر رقابت می کنند.