  1. استانها
  2. گلستان
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۹

کر:

70 هزار تعرفه رای در آق قلا پیش بینی شد

70 هزار تعرفه رای در آق قلا پیش بینی شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آق قلا گفت: 70 هزار تعرفه برای روز انتخابات در این شهرستان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین  برای نظارت و بازرسی شعب  اخذ رای این شهرستان، یکهزار و 600 نفر پیش بینی شده اند.

وی اظهار داشت: 88 شعبه اخذ رای در این شهرستان دایر شده که 65 شعبه ثابت و دو شعبه سیار است.

کر، ویژگی خاص این انتخابات را، اولین انتخابات بعد از فتنه سال 88 بیان کرد و افزود: بنا به گفته مقام معظم رهبری در نماز جمعه، خون جدیدی در کالبد نظام جمهوری اسلامی تزریق شده یعنی این سخنرانی امید آفرین و راهگشا در تمام مسایل وحدت بخش بوده است.

وی ادامه داد: براین اساس مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان دادند که نظام و رهبرشان را دوست دارند و یقین داریم که در 12 اسفندماه نیز پای صندوق های رای حضور فراوان خواهند داشت و تمام تهدیدها، تحریم ها و تخریب های دشمن را این حضور حداکثری بی اعتبار کرده و از ارزش انداخته است.

کر گفت: امروز ثابت شده که با حفظ اصول و ارزشهای انقلاب از آرمانهای امام و هدف صالح رهبری تبعیت می کنیم.

25 نامزد برای دو کرسی نمایندگی در حوزه شهرستان گرگان و آق قلا در روز 12 اسفند با یکدیگر رقابت می کنند.

کد مطلب 1544682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها