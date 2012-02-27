برای جایگزین کردن نفت ایران باید دست به دامن عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، "چارلز شومر" سومین عضو برجسته سنای آمریکا از مقامات آمریکایی تقاضا کرد تلاش بیشتری جهت افزایش تولیدات نفت عربستان برای جایگزین کردن نفت ایران انجام دهند.



وی با تاکید بر لزوم افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از روند صعودی قیمت نفت، از "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا تقاضا کرد از عربستان بخواهد که تولیدات نفتی اش را تا بیشترین میزان که 12 میلیون و 500 هزار بشکه در روز است، افزایش دهد.



بر اساس پیشنهاد این عضو برجسته سنای آمریکا تولیدات نفت عربستان باید 2 میلیون و 5 هزار بشکه افزایش یابد تا بتواند جایگزین صادارت نفتی ایران که به همین میزان است، شود.