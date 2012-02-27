اوباما؛ پرواز در ارتفاع پست و وضعیت Catch-22 در رابطه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها صحبت از اقدام نظامی علیه ایران در رسانه های غربی و اسرائیلی بسیار بیش از گذشته است. این گمانه زنی های رسانه ای در حالی است که تحلیلگران و اندیشمندان عملیاتی شدن این احتمال را تقریباً منتفی می دانند.

دولت آمریکا در وضعیت بغرنجی قرار دارد. از یک سو باید برای راضی کردن گروه و لابی اسرائیل تلاش کند و سیاست های سختگیرانه تری را علیه ایران در پیش بگیرد و از سوی دیگر تبعات منفی تحریم های بیشتر علیه ایران گریبان همپیمانان این کشور در اروپا وبه ویژه آسیا را گرفته و کشورهایی همچون کره جنوبی، ژاپن وهند ازهم اکنون نارضایتی خواد را از رویکرد دولت اوباما در برابر ایران اعلام کرده اند.



این کشورها در تلاش هستند تا با مستثنی شدن از تحریم‌های نفتی بتوانند به اقتصاد رو به رکود خود روح تازه‌ای بدهند.

اما دولت باراک اوباما در وضعیت بغرنجی قرار دارد و درتلاش است تا با تحریم هایی که از گذشته در کاخ سفید باب بوده مانع از فشارهای بیشتر کنگره بر ایران و در نتیجه خروج ایران از بازی غرب در برابر برنامه هسته ای خود شود.

همچنین دولت اوباما بر آن است تا با انتخاب یک شیوه میانه هم لابی های اسرائیلی را راضی کرده و هم رقبای انتخاباتی خود را ساکت کند.



لابی های اسرائیلی

لابی های اسرائیلی در آمریکا قدرتمندترین لابی ها درعرضه سیاسی این کشور بشمار می روند. در واقع آنگونه که بر آورد می شود بدون حمایت این گروههای فشار در سطح کنگره و کاخ سفید، هیچ سیاستمداری نمی تواند به دوران رشد و شکوفایی خود ادامه دهد.



اوباما نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش این گروه‌ها برای فشار بر دولت آمریکا بمنظور حمایت از اسرائیل رد برابر ایران وجود دارد.



نشست سالیانه کمیته امورعمومی آمریکا-اسرائیل قراراست در اوایل ماه مارس برگزار شود. اوباما در4 مارس در آن سخنرانی خواهد کرد وبنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز یک روز بعد یکی از سخنرانان اصلی این کنفرانس خواهد بود.



اوباما قرار است طبق روال مرسوم، بار دیگر حمایت "تزلزل ناپذیر" دولت خود را از اسرائیل و امنیت این رژیم اعلام تا بتواند حمایت اسرائیل و لابی‌های آن را برای انتخابات بعدی به دست آورد. ما نکته مهمی که در این بین وحود دارد پرهیز دولت اوباما از اظهارات جنگ طلبانه علیه ایران خواهد بود.



تحلیلگران بر این باورند که این بار شاید برای نخستین بار سیاست های دولت دموکرات در آمریکا با سیاست های لیکودی ها و بنیامین نتانیاهو در تل آویو به هم نزدیک باشد زیرا که هر دو از تبعات بسیار منفی تحریک ایران مطلع هستند و دو مقام تلاش خواهند کرد تا موضع نسبتاً به هم نزدیکتری در برابر محافظه کاران تندرو در واشنگتن اتخاذ کنند. زیرا که هم اسرئیلی ها و هم دولت آمریکا به این نتیجه رسیده اند که محافلی در واشنگتن بر آن هستند تا با ایجاد یک جنگ در خاورمیانه بتوانند بار دیگر نحله‌های فکری همچون نئومحافظه کاری را ،حتی به بهای آسیب زدن به اسرائیل ،احیا کنند.



نامزدهای انتخاباتی

از دیگر مصائب اوباما در برابر ایران انتقاداتی است که از جبهه مخالف و از کاندیداهای جمهوریخواه علیه وی می شود. افرادی چون "میت رامنی"، "ریک سنتروم"، و "نیوت گینگریچ" که به تندروی در مواضع خود علیه ایران شهره هستند رویکرد اوباما در برابر ایران را به باد انتقاد می گیرند.



"میت رامنی" از نامزدهای جمهوری خواه در یک مناظره حزبی که اخیراً برگزار شده از رویکرد اوباما علیه ایران انتقاد کرد و گفت: اوباما باید بگوید که گزینه نظامی نه تنها از دستور کار آمریکا خارجی نشده بلکه در دستان ما قرار دارد.

رامنی با اشاره به بی فایده بودن تحریم‌های فعلی افزود: تاکنون درتمامی بیانیه هایی که داشته ایم ازاسرائیل خواسته تا اقدام نکند، با اقدام نظامی مخالفت کرده اما باید به ایرانی ها بگویید که گزینه نظامی را در دست داریم.



"نیوت گینگریچ" دیگر نامزد انتخاباتی نیز در این مناظره ضمن انتقاد از مواضع دولت اوباما در برابر ایران گفت: رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ایران را "بازیگری عاقل" در عرصه بین المللی نامیده اما من نمی دانم که چرا وی چنین عنوانی را داده است.



"ریک سنتروم" نیز اوباما را متهم کرد که اقدامات کافی برای برخورد با ایران انجام نمی دهد. رئیس جمهوری آمریکا مجبور است علاوه بر آرام کردن اوضاع و تلاش برای جلب حامیان غیر رسمی اسرائیلی برنامه های خود را در قالب یک مبارزه انتخاباتی هم علیه ایران اعلام تا بتواند برای چهار سال دیگر سیادت "الاغ" ها را بر کاخ سفید حفظ کند.



با این بر آوردها که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران احتمال تیره شدن روابط تل آویو واشنگتن، افزایش احساسات منطقه ای را در پی خواهد داشت ودرعین حال ناموفق بودن یک اقدام محدود نظامی تبعات منفی بسیاری خواهد داشت؛وضعیت را برای اوباما در این باتلاق کمی قابل تحمل تر خواهد کرد.

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* حسین امیری