اقتدار ایران مرهون حضور بسیجیان در عرصه های مختلف جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل محمدی با بیان اینکه بسیجیان یاران مخلص، وفادار، صادق و جان برکف ولایت هستند افزود: بسیج یکی از ارکان و تگیه گاه اساسی ایران اسلامی است .



رئیس سازمان بسیج حوقدانان استان زنجان به توطئه و دسیسه های دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: اگر بسیج نبود بسیاری از نقشه ها و طرحهای دشمنان علیه ایران اسلامی اجرا می شد.

رئیس دستگاه قضایی استان زنجان در ادامه سخنانش به علمی تخصصی و کاربردی شدن برنامه های بسیج پرداخت و افزود: سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان از استادان، وکلا، قضات، سردفتران اسناد رسمی، مدیران و قضات تجدیدنظر تشکیل شده است.



در ادامه این جلسه فرمانده سپاه انصارالمهدی استان زنجان درسخنانی تلاش برای تحقق آرمانهای امام راحل ومقام معظم رهبری و بهره گیری از استعدادهای نخبگان و حقوقدانان را بخشی از اهداف تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان اعلام کرد و گفت: هم اکنون در این استان مجمع عالی بسیج حقوقدانان، جامعه بسیج پزشکی، بسیج اساتید، بسیج مهندسان و بسیج طلاب در کنار دیگر قشرهای مختلف بسیجی فعالیت می کنند.

سردار جهان بخش کرمی شور و نشاط و آمادگی بسیجیان در زمینه های مختلف را از تدابیر فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای برشمرد و گفت: ازاستعدادها و توانمندی های اعضای کانونها و مجامع تخصصی بسیجیان استان زنجان باید به صورت فرااستانی استفاده شود.

زنجان از حیث ایجاد صلح و سازش طرفین دعوا، مقام دوم کشور را کسب کرده است



معاون قضایی و رئیس شورای حل‌اختلاف استان زنجان، رسالت اصلی شورای حل‌اختلاف را ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا برشمرد و گفت: خوشبختانه استان زنجان از حیث ایجاد صلح و سازش طرفین دعوا، مقام دوم کشور را کسب کرده است.



توکل حیدری در نخستین نشست قضایی شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان با اشاره به استفاده هم‌زمان از ریش‌سفیدان و معتمدین و کارشناسان حقوقی در شورا، گفت: تنها با به‌کارگیری اشخاص با تحصیلات حقوقی نمی‌توان در ایجاد صلح و سازش موفق بود، چرا که ما در کسب این موفقیت در سطح کشور شاهد نقش مؤثر ریش‌سفیدان و معتمدین هستیم.

وی با تأکید بر اینکه باید از افزایش آمار پرونده در شعب جلوگیری کرد، یادآور شد: اعضاء شعب باید با دقت بیشتر و سرعت عمل بالا در جهت کاهش پرونده‌ها تلاش کرده و در ارجاع پرونده‌ها به شعب نیز باید تعادل برقرار شود تا کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها خصوصاً ایجاد صلح و سازش، چشم‌گیر باشد.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته جهت بازدید دوره‌ای از شعب و همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی کاربردی در شورا، تصریح کرد: همه تلاش ما بر این است که با این اقدامات، مشکلات موجود در شعب کاسته شده و اعضاء شعب با آمادگی و آگاهی بیشتر به ارائه خدمات بپردازند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان نیز در این جلسه، ارتقاء آگاهی قضایی اعضای شوراهای حل‌اختلاف و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌ها را از اهداف برگزاری این جلسه برشمرد و گفت: سرعت، دقت و احقاق حق باید سرلوحه کارهای شوراهای حل‌اختلاف باشد.

جعفر گل‌محمدی با بیان اینکه دستگاه قضایی با حقوق مردم سر و کار دارد، خواستار تشکیل کمیته‌های مختلف در شوراهای حل‌اختلاف برای بررسی آراء نقض شده در مراجع تجدید نظر و رفع نقاط ضعف و نیز ارائه راه‌کارهای تقویت وحدت رویه در آراء صادره در شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان شد.