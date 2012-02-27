امنیت جامعه با حضور مردم در تمامی صحنه ها تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، تقی خلفاپور صبح دوشنبه با حضور در جمع اعضای شورای تامین و نمایندگان نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: از مسئولین ستادها و نمایندگان نامزدها انتظار می رود تا عوامل تحت پوشش خود را برای مشارکت حداکثری مردم در این امر مهم توجیه کنند.

وی مشارکت عمومی را اصل اساسی و مورد تاکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت : فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر تامین نیروی حداکثری سبب ناکام ماندن دشمنان نظام است.

خلفاپور در ادامه افزود: دشمنان نظام خواهان تعقیب اهداف خود با عدم حضور مردم در پای صندوقهای رای هستند اما ما بر این باور هستیم که مردم معتقد ما همچون سالهای گذشته عالمانه ، آگاهانه و پرشورتر از گذشته در این امر مهم مشارکت خواهند کرد.

فرماندار شهرستان میانه به وجود 132 هزار نفر واجد شرایط انتخابات در شهرستان اشاره کرده گفت: در انتخابات سال گذشته بیش از 65 درصد واجدین شرایط در شهرستان شرکت داشتند که امیدواریم شاهد افزایش این آمار در انتخابات سال جاری باشیم.

خلفاپور در پایان از همکاری نمایندگان و اعضای ستاد نامزدها تقدیر کرده و گفت: برای ادامه روند انتخابات نیازمند همکاری بیشتر هستیم که در این راستا انتظار داریم تا این عزیزان ضمن همکاری با دستگاههای اجرایی، این عرصه مهم را بر دشمنان تنگ تر کنند.