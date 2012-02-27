فقها بر مردمسالاری دینی تأکید دارند

حجت الاسلام علی نصیری در مورد وظیفه فقه سیاسی و فقهای اثرگذار حکومتی در حفظ و گسترش مردمسالاری دینی به خبرنگار مهر گفت: عموم مباحثی که در حوزه فقه سیاسی و حکومتی در حوزه‎های ما جاری و ساری است متأثر از نظریه ولایت فقیه امام(ره) است.

وی افزود: البته موارد محدودی هم داریم که ولایت فقیه را می‎توان با یک محدودیت خاص پذیرا شد، ولی عموما به همان اساس ولایت فقیه امام رجوع می‎شود.

رئیس مؤسسه "معارف وحی و خرد" ادامه داد: مشارکت عمومی مردم در تصمیم گیریها و تصمیم‎سازیهای نظام و نقش آنها در مورد حاکم بودن بر سرنوشت خویش مورد تأکید جریانهای اثرگذار فقهای سیاسی و حکومتی نظام و اصلی است که مورد اجماع فقها قرار دارد.

نصیری در مورد اینکه وظیفه نهاد دین در مورد انتخابات برای گسترش مردمسالاری دینی چیست گفت: ایران اسلامی سالیان درازی را با حکومتهای شاهنشاهی بسر برد که یک حکومت تک صدایی و تک مدیریتی بودند اما در جمهوری اسلامی مردم برای ایفای نقش در مسائل سیاسی و اجتماعی در پای صندوقهای رأی حاضر می‎شوند و این چیزی است که دین هم آن را می‏پسندد.

وی افزود: زیرا دین به آزادی و تعیین سرنوشت تأکید دارد و آن هم به خاطر این است که دین برای انسان کرامت ذاتی قائل است. چنین است که اگر کسی بخواهد افکار و اندیشه‎های خود را یکجانبه بر مردم تحمیل کند دین آن را بر نمی‎تابد.

این نویسنده و قرآن پژوه تصریح کرد: برای رسیدن به عدالت اکبر انسان باید خود را از قید تعلقات ذاتی و حب دنیا و حب نفس و خودخواهی و خودمحوری آزاد کند. بر همین اساس بود که امام(ره) به حاج احمدآقا سفارش می‎کرد اگر می‎خواهی وارد سیاست شوی اول خودت را تهذیب نفس کن.