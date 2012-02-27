به گزارش خبرگزاری مهر، خانم هما فرهنگ با بیان این مطلب گفت: جشنواره مد و لباس در ایران همواره دستخوش تحولات عظیمی بوده است، نبود انسجام و یکنواختی در برگزاری جشنواره های تخصصی، برگزاری نمایش های غیر رسمی مد و لباس در کشور و نبود کنترل از سوی دستگاه های ذیربط منجر به بی ثباتی جشنواره ها شده است.



این طراح و تولیدکننده پوشاک ادامه افزود: این جشنواره ها باید با همکاری و حمایت حوزه های مرتبط، طبق برنامه زمان بندی مانند سایر نمایشگاه ها در کشور برنامه ریزی شود و در این صورت تبادل و تعامل در جشنواره ها همواره موجب رشد صنعت و ارتقاء آن خواهد شد.

فرهنگ با اشاره به اینکه هر جشنواره ای دارای نقاط ضعف و قوت است، تصریح کرد: افزایش آگاهی علاقمندان به طرح های ایرانی- اسلامی، کسب اطلاعات و بازخوردهای مناسب برای توسعه این صنعت، شناخت متخصصان و دست اندرکاران صنعت مد و لباس در کشور و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی- تخصصی مد و لباس از نقاط قوت جشنواره های مد و لباس محسوب می شود.



مدیرعامل شرکت آفرینش طرح هما، اضافه کرد: این در حالی است که اطلاع رسانی ضعیف توسط مسوولان و دستگاه های ذیربط برگزار کننده، برگزاری جشنواره بدون در نظر گرفتن خواستگاه مردم(بانوان) و نبود حمایت های مالی در برگزاری جشنواره ها از نقاط ضعف جشنواره های مد و لباس است.



وی در خصوص برگزاری جشنواره اخیر مد و لباس در استان البرز نیز گفت: استان البرز از جمله استان هایی است که تعداد مهاجران با توجه به نزدیک بودن آن به استان تهران به نحوی مشهود است، لذا وجود فرهنگ های مختلف شهرنشینی در این استان در پاسخ گویی به فرهنگ ها و خواستگاه مشتریان و بازدیدکنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اولین حرکت فرهنگی هنری در این زمینه مورد استقبال زیادی قرار گرفت.



فرهنگ اضافه کرد: جشنواره مد و طراحی در کرج با همکاری معاونت شهرداری کرج و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج برگزار شد و طبق نظرسنجی های انجام شده شاخصهای قابل توجهی برای ادامه آن مد نظر قرار گرفت، از جمله اهمیت بخشی به طرح های ارایه شده در سنین مختلف، قیمت گذاری مناسب طرح ها و سنخیت طرح ها با آداب و فرهنگ مردم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه حمایت مناسبی از طرف مسئولان، دستگاه ها یا نهادهای ذیربط انجام شود، طبعا این مجموعه امکان برگزاری جشنواره های مد و لباس را در هر شرایطی خواهد داشت.