وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام مهلت تحویل مدارک آرم طرح ترافیک تا پایان روز 10 اسفند ماه گفت: تلاش می کنیم تمامی آرم های طرح ترافیک سال 91 تا اسفند ماه توزیع شود.
وی با اشاره به ویژگیهای آرم جدید طرح ترافیک گفت: با توجه به اینکه امروزه BRT از نگاه مجامع جهانی به نماد تهران تبدیل شده و جوایز بینالمللی به واسطه توسعه خطوط اتوبوسرانی تندرو و استقبال شهروندان از این خطوط به کشورمان تعلق گرفته، در آرم جدید از این نماد استفاده شده است.
نوروزی ادامه داد: آرم مثلثی شکل طرح ترافیک سال 91 که مزین به عبارت «حی علی خیرالعمل» است، خیابان دو طرفهای را به تصویر کشیده که در یک طرف آن اتوبوسهای تندرو (BRT) در حال حرکت هستند و در طرف دیگر آن خودروهای شخصی متوقف ماندهاند.
معاون اجرایی سازمان ترافیک با اعلام اینکه برای نخستین بار در تاریخ 30 ساله اجرای محدوده طرح ترافیک در تهران، ابعاد آرمهای طرح ترافیک به شکل مثلث طراحی شده، خاطرنشان کرد: این آرمها از جنس پی وی سی و با ضریب امنیتی بالایی تهیه شده و استفاده از چند لایه امنیتی شامل برچسب سه رنگ و هولوگرام هفت رنگ، از دیگر ویژگیهای آن به شمار میرود.
مراسم رونمایی از آرم طرح ترافیک سال 91 با حضور خبرنگاران رسانههای جمعی صبح روز سه شنبه نهم اسفند در محل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار میشود و نخستین سری از آرمهای چاپ شده بر روی خودروی تعدادی از جانبازان بالای 70 درصد که برچسب رایگان در اختیار آنها قرار گرفته، نصب میشود.
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