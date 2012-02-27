کارگران کرمانشاه در انتخابات حضور پررنگ دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه در گردهمایی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه به نقش انتخابات در سرنوشت مردم و کشور پرداخت و گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی استان نیز همگام با سایر اقشار جامعه در تمامی صحنه های انقلاب حضور داشته و این بار نیز در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضوری پرشور خواهند داشت.

وی در ادامه به نقش شوراهای اسلامی کار در ایجاد تعامل مثبت و سازنده بین کارگران و مدیران کارخانجات اشاره کرد و افزود: شوراها بازوان اجرایی مدیران و نماینده کارگران در حل مسائل و مشکلات فرا روی آنان هستند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کرمانشاه از فعالیت 57 تشکل کارگری در استان خبر داد و گفت: این تشکل ها شامل نمایندگی کارگران، شوراهای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگری بوده و کانون شوراهای اسلامی کار استان نیز یکی از مهمترین تشکل های کارگری .

وی از تعامل و ارتباط سازنده بین تشکل های کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد و گفت: این تعامل حفظ موجودیت کارگاه و امنیت شغلی کارگران را به دنبال دارد.

اولیاء علی بیگی نیز در این گردهمایی به ارایه گزارش عملکرد این کانون پرداخت و گفت: شاهد رشد کمی و کیفی تشکلات کارگری در پنج سال اخیر بوده ایم.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه ارتقاء سطح آگاهی کارگران و نمایندگان تشکل های کارگری استان را از جمله برنامه های کانون خواند و تصریح کرد: تعامل خوب و سازنده شوراهای اسلامی کار استان به ما این امکان را داده که بتوانیم حقوق قانونی کارگران را به نحو احسن در سطح کشور دنبال نماییم.

علی بیگی در ادامه از تعامل و همکاری و دقت نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه کمی و کیفی تشکل ها تقدیر کرد و از تعامل مثبت و سازنده سه شریک اجتماعی کارگر، کارفرما و دولت در استان خبر داد.

اتصال 3 شهر قصرشیرین کوزران و گهواره به شبکه گاز طبیعی

بهره برداری از گاز طبیعی در شهرهای قصرشیرین، کوزران و گهواره استان کرمانشاه آغاز شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در این مراسم گفت: با بهره برداری از گاز طبیعی در سه شهر قصرشیرین، کوزران و گهواره تعداد شهرهای بهره مند از گاز در استان کرمانشاه به 21 شهر رسید و امکان برخورداری 30 هزار نفر از ساکنان این سه شهر از نعمت گاز طبیعی فراهم شد.

کمالی افزود: گازرسانی به شهرستان قصرشیرین از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه است که با احداث خط انتقالی به طول 20 کیلومتر که از مسیری کوهستانی و صعب العبور عبور می کند و نیز با اجرای 64 کیلومتر شبکه گذاری و احداث یک ایستگاه سی.جی.اس به ظرفیت 30 هزار مترمکعب و سه ایستگاه تی.بی.اس به ظرفیت 10 هزار مترمکعب و با صرف اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال این طرح گازرسانی به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در خصوص گازرسانی به شهرهای کوزران و گهواره نیز افزود: جهت گازرسانی به این دوشهر خط انتقالی به طول 38 کیلومتر احداث شده است و با اجرای 20 کیلومتر شبکه گذاری در کوزران و 15 کیلومتر شبکه گذاری در گهواره و با مجموع اعتبار بالغ بر 70 میلیارد ریال امکان بهره مندی مردم این شهرها از گاز طبیعی فراهم شد.

کمالی با اشاره به شاخص‌های عملکرد سالجاری شرکت گاز استان ادامه داد: در یازده ماهه سال جاری 401 کیلومتر شبکه‌گذاری در استان انجام گرفته که تحقق 95 درصدی تعهدات سال جاری شرکت گاز استان را نشان می‌دهد.

وی افزود: در زمینه اشتراک‌پذیری نیز 32 هزار مشترک جدید در یازده ماه سال جاری به جمع مشترکان گاز طبیعی در استان کرمانشاه افزوده شده است و در مجموع هم اکنون 356 هزار مشترک در بخش های خانگی، عمومی و صنعتی در استان کرمانشاه از گاز طبیعی بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در خصوص گازرسانی به روستاها نیز تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 60 روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده است و عملیات اجرایی گازرسانی به بیش از 200 روستا نیز آغاز شده است.

سالگرد استقلال وکلا در کرمانشاه جشن گرفته شد

شصتمین سالگرد استقلال کانون وکلا در تالار انتظار کرمانشاه جشن گرفته شد.



کیومرث سپهری در این مراسم گفت: استقلال وکلا یک داشته ارزشمند است که باید همواره در راستای حفظ آن، نهایت تلاش خود را به کار بندیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام افزود: بسیار خرسندیم که امروز، شاهد نکوهداشت شصتمین سالگرد استقلال کانونهای وکالت هستیم و این مهم نشان از قدمت و مدنیت این نهاد ارزشمند دارد.

سپهری تاکید کرد: تحقق عدالت، همواره اصلی ترین هدف وکلاست و لذا داشتن استقلال وکلا به آنها کمک می کند که با فراق بال بیشتری گام در راه تحقق عدالت گذارند.

