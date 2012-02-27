ژستهای تبلیغاتی با لباس محلی/ وعده هایی فراتر از اختیارات

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح روز پنج شنبه در سراسر استان کردستان همزمان با دیگر نقاط کشور آغاز شد و افراد نامزد از هر فرصت و روزنه ای برای تبلیغ برنامه های کاری و اهداف خود در مجلس شورای اسلامی بهره برداری می کنند.

هرچند که تبلیغات انتخاباتی شماری از افراد از یک سال قبل برای حضور در انتخابات آغاز شده بود ولی رنگ و بوی تبلیغات در این هفته کاملا متفاوت است و افراد با چاپ عکس های متنوع و رنگارنگ در کنار استفاده از تمام ظرفیت ها برای معرفی خود به مردم از هر فرصتی دریغ نمی کنند.

استفاده از لباس محلی مهمترین ویژگی های تبلیغات انتخاباتی در استان کردستان است به گونه ای که در حوزه انتخابیه سنندج و از میان 22 نامزد تائید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره اکثریت قریب به اتفاق آنها ژست های مختلف خود با لباس های محلی را در قالب عکس های تبلیغاتی به معرض دید و نمایش مردم قرار داده اند.

افراد نامزدی که شاید تاکنون حتی برای یک بار هم لباس کردی نپوشیده بودند این بار به لباس های محلی پناه آورده اند تا در قبال پوشیدن و عکس گرفتن با آن زمینه را برای جمع آوری رای بیشتر برای خود فراهم کنند و البته در این بین استفاده از هنر فتوشاپ در طراحی چهره افراد نیز به شکلی کاملا حیرت آور مورد استفاده قرار گرفته است به گونه ای که چهره بعضی از افراد در عالم واقعیت با عکس های چاپ شده تا حدود زیادی متفاوت است.

استفاده از لباس های محلی و زیورآلات بومی استان کردستان از سوی دو نامزد زن این دوره از انتخابات در استان نیز بیش از آقایان نمود دارد و این دو داطلب از حوزه های انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره و همچنین حوزه انتخابیه سقز و بانه با استفاده از لباس ها و زیورآلات بومی و محلی عکس های خود را آراسته اند.

جدای از تبلیغات رنگارنگ و تا حدودی غیرمتعارف نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان، شعارهای افراد داوطلب نیز در جای خود جالب و تا حدودی رنگ و لعاب آرمان گرایی و رویاپردازی به خود گرفته است و وعده های در قالب شعارهای تبلیغاتی مطرح می شود که بخش زیادی از آن از حوزه اختیارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی خارج است.

استفاده از زبان محلی در راستای طرح شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی و دادن وعده هایی که خارج از توان و حوزه مسئولیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است از جمله مهمترین ویژگی های است که در تبلیغات سال جاری در استان کردستان به چشم می خورد و با گذشت زمان این تبلیغات و شعارهای آرمانگرا نیز پر رنگ تر می شود.

نصب بنرهای بزرگ و تبلیغاتی در مجلس های مختلف و خارج از ستادهای تبلیغاتی نیز در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی پر رنگ تر از سایر دوره هاست و البته افراد در کنار این مهم شیوه های دیگری را از جمله نوشتن بر روی کف خیابان ها تا پخش شبانه اقلام تبلیغاتی خود به ویژه در مناطق حاشیه ای شهر نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.

هرچند که شهرداری در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی با تعبیه مکان های خاصی برای نصب پوستر و اقلام تبلیغاتی نامزدها تلاش داشته است تا از بی نظمی در این بخش جلوگیری کند ولی علیرغم این امکان باز هم نصب عکس در محل های مختلف البته تا حدودی کم رنگ نیز همچنان به چشم می خورد.

استان کردستان دارای شش کرسی در مجلس شورای اسلامی است و مردم این استان در قابل پنج حوزه انتخابیه نمایندگان مورد نظر خود را در کردستان انتخاب می کنند.