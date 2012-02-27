مؤسسه "کاتو" بررسی کرد:اقدام علیه ایران تنها در کلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید آیزنبرگ" نویسنده این تحلیل در برآورد خود از اوضاع پیرامون ایران می نویسد:علی رغم تجدید گمانه زنی ها درباره احتمال حملات علیه تاسیسات هسته ای ایران در اوایل بهار، تردیدها دراین باره که چنین جنگی می تواند به درستی موفق باشد بسیار بالاست و این پرسش را مطرح می شود که تهدیدهای اسرائیل پارس کردن سگی می ماند که توان گاز گرفتن را ندارد.

در ادامه این مطلب آمده است: اسرائیل نمی تواند تهاجمی که در سال 1981 به تاسیسات اوسیراک در جنوب بغداد کرد و آن را از بین برد در ایران نیز چنین کند. ایرانی ها هم در باره توانایی اسرائیل آگاهی دارند و هم از میزان دقیق تسلیحات آمریکایی در انبارهای اسرائیل اطلاع دارند. در عین حال تاسیسات اتمی ایران در نقاط مختلف (تخمین زده می شود از 12 تا 20 سایت باشد) پراکنده شده و این تاسیسات با استفاده از تسلیحات دفاعی که ایران از روسیه خریداری کرده حفاظت می شود.



در ادامه این مطلب آمده است: آسیب پذیرترین تاسیسات اتمی ایران که در آنها تاسیسات سانتریفیوژ وجود دارد نظنز است اما این منطقه در زیر زمین مخفی شده و حتی اگر اسرائیل بخواهد ضربه بزند باید به تاسیسات دیگری که از نظنز فاصه دارند مثلاً فردو ضربه بزند که این منطقه نیز در کوههای اطراف قم قرار دارد که قلعه محکمی است و یا در اراک و تاسیسات اتمی اطراف تهران.



آیزنبرگ در ادامه مطلب خود آورده است: خط مستقیم بین اسرائیل و نظنز تقریباً یک هزار و 609 کیلومتر است و از آنجا که اسرائیل و ایران مرز مشترک ندارند هواپیماها و موشکهای اسرائیل باید از فضای کشورهای خارجی و دشمن عبور کرده و به هدف بخورند. اما از آنجا که نیروی هوایی اسرائیل از هواپیماهای رادار گریز بهره مند نیست احتمالاً هواپیماهای آن می تواند بر روی کشورهایی که عبور می کند مثلاً در فضای عربستان شناسایی شود و حرکت این هواپیماهای از فضای عراق هم بلحاظ سیاسی و حساسیت و هم اینکه اجازه آمریکا لازم است امکان پذیر نخواهد بود.



کارشناس مؤسسه کاتو در ادامه به مشکلات سوخت گیری هواپیماهای اسرائیلی در هوا اشاره کرده و می نویسد: سوخت گیری هوایی برای اسرائیلی ها محدودیت هایی دارد. در سال های اخیر اسرائیل 5 فروند هواپیمای "سی 130" و 4 تا 7 فروند تانکرهای بوئینگ 707 خریداری کرده است. لیکن هواپیمای بوئینگ که غیر مسلح است در فضا بسیار آسیب پذیر است. بلحاظ تئوریک اسرائیلی ها نمی توانند این کار را بکنند مگر با خطر شکست و اگر تصمیم به حله به نظنز بگیرند آنها در وهله اول آسیب خواهند بود و احتمالاً قادر به حرکت به سوی تاسیسات دیگر و ضربه زدن به آنها نخواهند شد.