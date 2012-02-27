هشت نامزد برای یک کرسی مجلس در گنبدکاووس رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، تعداد شعب اخذ رای تعیین شده در این شهرستان را برای روز 12 اسفندماه 165 شعبه اعلام کرد.

وی گفت: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری این انتخابات تاریخی و دشمن شکن فراهم شده و آمادگی کامل در سطح شهرستان برای این روز وجود دارد.

احمدی افزود: انتخابات تجلی بالندگی و جلوه بارز مشارکت سیاسی ملت ایران است و مردم عزیز ایران در طول 33 سال این رشد و بالندگی را نشان دادند و ملت ایران جزو سیاسی ترین و آگاه ترین مردم جهانند به همین دلیل انتخابات را به طرز شکوهمندی برگزار می کنند.

فرماندار گنبد گفت: سابقه حضور مردم شریف گنبد نشان داد که مشارکت بسیار بالایی در هر دوره از انتخابات داشتند و نشانه بارز و خوب این گفته، حضور بی سابقه مردم در راهپیمایی 22 بهمن با وجود برودت سرما و بارش برف بوده است.

وی یادآورشد: شور و شوق مردم شهرستان حاکی از آن است که انتخابات با شکوهی را خواهیم داشت.