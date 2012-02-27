پلنگی در روستای ارزفون جوان ساروی را مجروح کرد

محمد صادق زمانی متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: بیمار در اثر حمله حیوان وحشی از ناحیه گردن به شدت زخمی شد.

وی، به بریدگی پشت گردن بیمار به طول 12 سانتی متر اشاره کرد و افزود: بریدگی به حدی بود که مهره های گردن مشهود بود.

این عضو هیئت علمی اظهار داشت: در بدو ورود این بیمار از ترس تا نیم ساعت قادر به حرف زدن نبود و با توجه به بریدگی های متعدد و احتمال خطرات تنفسی به آی سی یو منتقل شد.

زمانی گفت: عمق بریدگی های این بیمار در برخی نقاط تا پنج سانت می رسید و در پشت گوش، صورت، بالای سر و دست جراحات وسیعی وارد شده است.

وی افزود: برای این بیمار که هم اکنون در بیمارستان امام خمینی ساری بستری بوده مشاوره های جراحی مغز و اعصاب درخواست شده است.

این پزشک متخصص بیمارستان امام خمینی (ره) ساری حال عمومی بیمار را رضایت بخش دانست و تصریح کرد: زخمهای گزیدگی بسیار آلوده هستند و علاوه بر تزریق واکسن کزار نباید بخیه شوند و خود به خود جوش بخورند که این زخمهای این بیمار خوشبختانه دچار عفونت نشده است.

این جوان ارزفونی که دامدار بوده در شرح ماجرا گفت: برای سرکشی به گاوهای خود در حاشیه روستای ارزفون رفتم که ناگهان پلنگی به من حمله ور شد و به سمت گردنم پنجه کشید.

وی افزود: به دلیل شیب دار بودن محل حمله پلنگ و گلاویز شدن این حیوان وحشی تنها چاره رها شدن را فرار از جلو وی دیدم ولی چون پنجه های پلنگ در گردنم فرو رفته بود وی را هل داده واز صخره پرت کردم.

این چوپان با اشاره به اینکه سگهای گله گاو هایم به کمکم آمدند گفت: با حمله سگها و سر و صدای من چند تن از اطرافیان به کمکم آمدند و مرا از دست این جانور وحشی نجات دادند.