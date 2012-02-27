تصویب 5 طرح تاسیس مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به پیشنهاد شورای عالی اشتغال و به استناد بند 37 امور اقتصادی سند چشم انداز بیست ساله کشور و بند " و " ماده 2 چارچوب نهادی،علم و فناوری و نوآوری نقشه جامع علمی کشور، ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی به متقاضیان احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی، این مراکز مشاوره ای در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: برابر دستورالعمل شورای عالی اشتغال، پس از اطلاع رسانی در خصوص شرایط و ضوابط تاسیس این مراکز، نسبت به تشکیل هیئت فنی اقدام شد و در حال حاضر پنج طرح تاسیس این مراکز با هدف مشاوره کارآفرینی در تخصص های مختلف به دبیرخانه این هیات در استان ارسال شده است.

این مسئول در خصوص شرایط متقاضیان تاسیس این مراکز گفت: متقاضیان و صاحبان این طرحها علاوه بر داشتن شرایط عمومی می بایست دارای مدرک دکترای تخصصی در فعالیت مورد مشاوره با سه سال سابقه مفید اجرایی در همان زمینه و یا حداقل مدرک کارشناسی ارشد در فعالیت مورد مشاوره با پنج سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردی در همان زمینه باشند.

وی بیان کرد: در همین خصوص روز گذشته جلسه ای تشکیل و در ادامه این جلسه اعضای هیئت با بررسی شرایط طرحهای رسیده به دبیرخانه و در خصوص فرایند تاسیس این مراکز، شرایط مکانی، تجهیزات و امکانات ارائه خدمات آنها پیشنهاداتی را مطرح کردند که با توجه به سطح عالی طرحهای ارائه شده هر پنج طرح با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

9 شهرک صنعتی دولتی و خصوصی در البرز فعالیت می کنند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز با اشاره به بستر مناسب استان در زمینه اشتغال و سرمایگذاری با وجود 9 شهرک صنعتی دولتی و خصوصی افزود: با ایجاد چنین مراکزی در استان می توان ، با مشاوره صحیح از سوی افراد واجد شرایط و متخصص در امر مشاوره کارآفرینی ؛ زمینه آگاهی بخشی و آموزش به صاحبان سرمایه و تخصص و نیز کشف و بهره برداری از ظرفیتهای کارافرینی استان و ایجاد پیوند بین کارافرینان و شرکتهای سرمایگذاری و ایجاد اشتغال در استان را فراهم آورد.

وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات ایجاد سازمان نظام کارآفرینی کشور خاطر نشان کرد : تا تصویب لایحه قانونی ایجاد سازمان نظام کارآفرینی ، تمامی وظایف مرتبط با صدور مجوز تاسیس مراکز مشاوره کارآفرینی و سایر وظایف مشخص شده در آئین نامه اجرای یایجاد این مراکز، بر عهده ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استانها است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از اعطای احکام اعضای دبیرخانه هیئت فنی که از سوی مهندس عیسی فرهادی، استاندار البرز صادر شده به این اعضا خبر داد.

گفتنی است استان البرز اولین استان در میان استان های کشور است که دارای بیشترین طرح ارسالی به دبیرخانه هیئت فنی تاسیس این مراکز است.